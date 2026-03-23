"Für mich kam es völlig aus dem Nichts"

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 23.03.2026 • 18:18 Uhr Der Ex-Dortmunder Mats Hummels hat das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl bei seinem früheren Klub nicht kommen sehen. Zu seinem Nachfolger verrät er "eine kleine Rand-Info".

Der langjährige Dortmunder Mats Hummels hat sich vom Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl bei seinem früheren Klub überrascht gezeigt.

„Ich hatte nicht so einen tiefen Einblick in die ganzen Geschehnisse in den letzten Wochen. Für mich kam es übrigens auch völlig aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung, dass das jetzt passiert, oder irgendwas gehört aus dem Verein“, sagte Hummels auf SPORT1-Nachfrage bei einem Event von MagentaTV zur Vorstellung der Experten für die WM 2026.

Der BVB hatte am Sonntag die sofortige Trennung von Kehl bekannt gegeben. Der 46-Jährige war seit 2022 als Sportdirektor für die Schwarz-Gelben tätig, zuvor arbeitete der Ex-Profi vier Jahre lang als Leiter Lizenzbereich für die Dortmunder.

Hummels analysiert „Gesamtgemütslage“ beim BVB

Zu den Gründen für das Aus konnte auch Hummels nur spekulieren und führte dabei die sportlichen Darbietungen in dieser Saison an: „Ich glaube, das hing damit zusammen, dass die Punktausbeute in der Bundesliga sehr gut ist. Das Pokal- und Champions-League-Abschneiden ist auf jeden Fall nicht zufriedenstellend für so einen großen Verein wie den BVB. Daher rührte wahrscheinlich diese Gesamtgemütslage.“

Es habe laut Hummels viele Spiele gegeben, „bei denen es ein bisschen eine 50:50-Angelegenheit ist, wer das gewinnt und man sich von so einer Mannschaft einfach mehr Spiele erhofft, in denen man klar spielerisch und auch vom Ergebnis her die überlegene Mannschaft ist. Das wird alles dazu geführt haben.“

Hummels verrät „kleine Rand-Info“ zum neuen BVB-Boss Book

Am Montag präsentierten die Dortmunder Nils-Ole Book als Nachfolger Kehls. Der 40-Jährige hat die Entwicklung bei Zweitligist SV Elversberg entscheidend vorangetrieben.

Als Profi stand Book sogar in seinem einzigen U21-Länderspiel zusammen mit Hummels auf dem Platz – was dieser am Montag als „kleine Rand-Info“ mit einem Lächeln in Erinnerung rief.

Book und Hummels waren 2007 gemeinsam an einem 4:0-Sieg gegen die Schweiz beteiligt, wie unter anderem auch Dennis Aogo, Andreas Beck und Rouwen Hennings. Der damalige Coach Dieter Eilts brachte Book als Joker.