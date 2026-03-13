"Neuer Leitwolf": Ilzer warnt vor Wolfsburg

SID 13.03.2026 • 14:59 Uhr Christian Ilzer trifft mit der TSG Hoffenheim auf den kriselnden VfL - bei diesem hat sich jedoch kurz vor dem Duell einiges verändert.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will den kommenden Gegner ungeachtet dessen sportlicher Krise nicht unterschätzen.

Beim VfL Wolfsburg habe „sich in dieser Woche einiges geändert“, erklärte der Österreicher vor dem Duell mit dem Tabellen-17. am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1).

Hoffenheim ist vorbereitet

„Ein Trainerwechsel bedeutet auch immer neue Impulse, Veränderung, auch neue Hoffnung, neue Energie. Darauf haben wir versucht, uns einzustellen“, sagte Ilzer mit Blick auf den neuen VfL-Coach Dieter Hecking. Dieser will in Sinsheim seine Rettungsmission bei den Wolfsburgern starten.

Hecking sei ein „sehr erfahrener Trainer, der mit dieser Situation nicht das erste Mal umzugehen hat“, warnte Ilzer.

Wolfsburg kämpft um Klassenerhalt

Die Mannschaft des VfL habe Qualität und in Hecking einen „neuen Leitwolf, der dort sein Bestes versucht - und genauso versuchen wir von Woche zu Woche unser Bestes“, man wolle ein „unangenehmer Gegner“ sein.