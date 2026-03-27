Ob als „Revolutionär“, „Vorbild“, „Freund“ oder „beispiellose Inspiration“: Manuel Neuer ist auch an seinem 40. Geburtstag die Hochachtung seiner Kollegen, Vorgänger und Vorgesetzten sicher.
Neuer wird 40! „Schlichtweg einzigartig“
„Es wird für alle, die ihm nachfolgen, schwer, weil es einen Torhüter wie Manuel Neuer nicht mehr allzu schnell geben wird“, schwärmte Torhüter-Legende Sepp Maier gegenüber Münchner Merkur/tz.
Neuer, der am Freitag seinen runden Geburtstag feiert, habe „das Spektrum des Torwartspiels revolutioniert und alles auf eine neue Stufe gehoben: Er beherrscht nicht nur den Strafraum – er verschiebt das ganze Spielfeld“, betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Seine Karriere ist ein Lehrbuch, und seine ganze Persönlichkeit macht ihn zum Vorbild über das Fußballfeld hinaus.“
Zukunft von Neuer bleibt weiter offen
Insgesamt 34 Titel hat Neuer in seiner Profi-Laufbahn bislang gewonnen. In dieser Saison könnten mit den Bayern, die in allen Wettbewerben aussichtsreich im Rennen liegen, weitere hinzukommen. Darüber hinaus ist Neuers Zukunft noch immer offen, sein Vertrag beim Rekordmeister läuft im Sommer aus.
Längst aber sei Neuer „für alle, die zwischen den Pfosten stehen, eine beispiellose Inspiration“, betonte Ena Mahmutovic, Torhüterin der Bayern-Frauen: „Es ist eine riesige Leistung, dass er seinen 40. Geburtstag im Tor des FC Bayern feiert – wer über so viele Jahre auf alleroberstem Niveau Maßstäbe setzt, über den muss man keine weiteren Worte verlieren: Das ist schlichtweg einzigartig.“
Neuer, betonte Maier, der selbst jahrelang die Torwartposition der Münchner geprägt hatte, habe nicht nur „das Torwartspiel revolutioniert“, sondern sei darüber hinaus „auch ein toller Mensch“. „Manu“, sagte Bayerns Ersatztorwart Sven Ulreich über seinen langjährigen Freund, „hat immer zu mir gestanden“.