Nächste Hiobsbotschaft für Nagelsmann

SID 23.03.2026 • 10:24 Uhr Felix Nmecha wird nicht nur dem BVB in den kommenden Wochen fehlen. Auch für die nächsten Länderspiele fällt er aus.

Mittelfeldspieler Felix Nmecha wird Bundesligist Borussia Dortmund im Endspurt der Saison zunächst fehlen und verpasst die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft.

Der 25-Jährige erlitt im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie und fällt „mehrere Wochen“ aus. Das teilte der BVB am Montag mit. Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai.

Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten.

Nach Pavlovic: Nächster Ausfall im DFB-Zentrum

Nmecha, der um einen Stammplatz auf der Doppelsechs kämpft, kann sich bei der ersten Maßnahme im WM-Jahr nun nicht zeigen. Wie viel Spielpraxis er bis zur WM-Nominierung im Mai noch sammeln kann, ist offen. Bisher bringt es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer.

Es handelt sich wohl bereits um den zweiten DFB-Ausfall im Mittelfeld, auch Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern kann wohl nicht zur deutschen Auswahl stoßen. Für ihn soll Angelo Stiller nachnominiert werden.