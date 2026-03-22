DFB: Nagelsmann mit spannender Nachnominierung

SPORT1 22.03.2026 • 20:11 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Angelo Stiller vom VfB Stuttgart nach. Aleksandar Pavlovic fehlt seit Samstag.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat kurz vor der anstehenden Länderspiel-Periode eine Veränderung in seinem Kader vorgenommen.

Nach SPORT1-Informationen wird Angelo Stiller für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nachnominiert. Bild berichtet ebenfalls über den Vorgang.

Der Mittelfeld-Motor des VfB Stuttgart wurde zunächst nicht berücksichtigt. Sein letztes Länderspiel hatte Stiller im September 2025 bei der 0:2-Niederlage in der Slowakei bestritten.

Pavlovic fehlte angeschlagen

Wegen seiner jüngsten Leistungen für die Schwaben sei „die Enttäuschung umso größer“, hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth noch am Donnerstag gesagt, als klar war, dass es Stiller nicht geschafft hatte.

Nahe liegt, dass der Stuttgarter für Aleksandar Pavlovic nachnominiert wird. Der Bayern-Star klagte zuletzt über Schmerzen am Hüftbeuger, den 4:0-Sieg seiner Mannschaft am Samstag gegen Union Berlin hatte er angeschlagen verpasst.

„Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein“, hatte FCB-Sportdirektor Christoph Freund am Samstag gesagt.