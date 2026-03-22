DFB: Nagelsmann mit spannender Nachnominierung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat kurz vor der anstehenden Länderspiel-Periode eine Veränderung in seinem Kader vorgenommen.
Nagelsmann reagiert auf Ausfall
Nach SPORT1-Informationen wird Angelo Stiller für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nachnominiert. Bild berichtet ebenfalls über den Vorgang.
Der Mittelfeld-Motor des VfB Stuttgart wurde zunächst nicht berücksichtigt. Sein letztes Länderspiel hatte Stiller im September 2025 bei der 0:2-Niederlage in der Slowakei bestritten.
Pavlovic fehlte angeschlagen
Wegen seiner jüngsten Leistungen für die Schwaben sei „die Enttäuschung umso größer“, hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth noch am Donnerstag gesagt, als klar war, dass es Stiller nicht geschafft hatte.
Nahe liegt, dass der Stuttgarter für Aleksandar Pavlovic nachnominiert wird. Der Bayern-Star klagte zuletzt über Schmerzen am Hüftbeuger, den 4:0-Sieg seiner Mannschaft am Samstag gegen Union Berlin hatte er angeschlagen verpasst.
„Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein“, hatte FCB-Sportdirektor Christoph Freund am Samstag gesagt.
Die deutsche Nationalmannschaft absolviert in den kommenden Tagen zwei Testspiele, um sich auf die Fußball-WM in Nordamerika vorzubereiten. Am Freitag trifft Deutschland auf die Schweiz, am Montag empfängt das Team in Stuttgart Ghana.