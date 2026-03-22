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DFB: Nagelsmann mit spannender Nachnominierung

Nagelsmann reagiert auf Ausfall

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Angelo Stiller vom VfB Stuttgart nach. Aleksandar Pavlovic fehlt seit Samstag.
Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt bei der Kaderbekanntgabe der Nationalmannschaft, wie die WM-Chancen von Spielern stehen, die jetzt nicht nominiert wurden.
SPORT1
Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Angelo Stiller vom VfB Stuttgart nach. Aleksandar Pavlovic fehlt seit Samstag.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat kurz vor der anstehenden Länderspiel-Periode eine Veränderung in seinem Kader vorgenommen.

Nach SPORT1-Informationen wird Angelo Stiller für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nachnominiert. Bild berichtet ebenfalls über den Vorgang.

Der Mittelfeld-Motor des VfB Stuttgart wurde zunächst nicht berücksichtigt. Sein letztes Länderspiel hatte Stiller im September 2025 bei der 0:2-Niederlage in der Slowakei bestritten.

Pavlovic fehlte angeschlagen

Wegen seiner jüngsten Leistungen für die Schwaben sei „die Enttäuschung umso größer“, hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth noch am Donnerstag gesagt, als klar war, dass es Stiller nicht geschafft hatte.

Nahe liegt, dass der Stuttgarter für Aleksandar Pavlovic nachnominiert wird. Der Bayern-Star klagte zuletzt über Schmerzen am Hüftbeuger, den 4:0-Sieg seiner Mannschaft am Samstag gegen Union Berlin hatte er angeschlagen verpasst.

„Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein“, hatte FCB-Sportdirektor Christoph Freund am Samstag gesagt.

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert in den kommenden Tagen zwei Testspiele, um sich auf die Fußball-WM in Nordamerika vorzubereiten. Am Freitag trifft Deutschland auf die Schweiz, am Montag empfängt das Team in Stuttgart Ghana.

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