Borussia Dortmund: Kehl ist Kandidat! So plant der HSV das Kuntz-Erbe

Johannes Behm , Niclas Löwendorf 23.03.2026 • 11:53 Uhr Schon vor seinem vorzeitigen Aus beim BVB wurde Sebastian Kehl mit dem HSV in Verbindung gebracht. In Hamburg bleibt er Kandidat, hat aber auch Konkurrenz.

Schließlich suchen die Hamburger einen Nachfolger für Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz, mit dem man sich Anfang des Jahres auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte. Kehl gilt seit jeher als Kandidat. Unklar bleibt zunächst, wie sein vorzeitiges Aus beim BVB die Situation beeinflusst.

So plant der HSV die Kuntz-Nachfolge

Nach SPORT1-Informationen plant der HSV, erst Richtung Sommer in die heiße Phase der Nachbesetzung einzutreten. Bis dahin soll eine eigens engagierte Beratungsfirma einen Kandidatenkreis zusammenstellen. Vor einem Kandidaten mit Strahlkraft – wie es Kehl wäre – würden die Verantwortlichen nicht zurückschrecken.

Stand jetzt befindet sich die Personalsuche aber noch in den Startlöchern, wenngleich Kehl durchaus das Potenzial besitzt, zu einem der Spitzenkandidaten zu werden. Einer seiner größten Konkurrenten könnte Sportdirektor Claus Costa werden. Der 41-Jährige genießt klubintern großes Ansehen und wird ebenfalls als möglicher Kuntz-Erbe gehandelt.

Kehl-Engagement in Wolfsburg eher unrealistisch

Neben dem HSV wurde Kehl auch lose mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Der VfL sucht nach der Beurlaubung von Peter Christiansen einen Geschäftsführer Sport. Sportdirektor Pirmin Schwegler wird dies nach SPORT1-Informationen noch nicht zugetraut.