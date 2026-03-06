Ricken zu Schlotterbeck-Angebot: "Absoluter Vertrauensbeweis"

SID 06.03.2026 • 16:21 Uhr Der BVB will seinen Abwehrchef unbedingt halten, eine Deadline setzt der Sport-Geschäftsführer erneut nicht öffentlich.

Der Poker um die sportliche Zukunft von Nico Schlotterbeck hält an. Nun hat sich ein weiterer BVB-Verantwortlicher diesbezüglich zu Wort gemeldet.

„Für die Öffentlichkeit mögen die Verhandlungen lang wirken, aber bei einem Spieler dieses Kalibers, der eine bedeutsame Entscheidung treffen muss, ist das nichts Außergewöhnliches“, sagte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Lars Ricken, im Interview mit der Funke Mediengruppe über den Abwehrchef, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft.

BVB: Schlotterbeck-Entscheidung wohl bis Mitte März

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ziehen sich bereits über Monate, Schlotterbeck zögert mit seiner Unterschrift. Real Madrid, so berichteten mehrere Medien, soll neben weiteren Spitzenteams an dem deutschen Nationalspieler interessiert sein. „Ich kann Ihnen sagen: Unser Angebot ist ein absoluter Vertrauensbeweis in Nicos Fähigkeiten“, betonte Ricken.

Schlotterbeck hatte mehrfach gesagt, er wolle in seiner Karriere Titel gewinnen. Der 26-Jährige muss abwägen, ob er es für möglich hält, diese Ziele mit Dortmund erreichen zu können. Laut Sport Bild möchte Schlotterbeck seine Entscheidung bis Mitte März treffen. Ricken bestätigte dies nicht, er sprach von einer „gemeinsamen Erwartungshaltung an den Zeitpunkt“.