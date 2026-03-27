Rückkehr aus Salzburg: Bayer holt Alajbegovic

SID 27.03.2026 • 09:42 Uhr Die Leverkusener Bosse haben die Leistungen von Kerim Alajbegovic in Österreich bei RB Salzburg aufmerksam verfolgt. Jetzt holen sie ihn zurück,

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen holt seinen früheren Jugendspieler Kerim Alajbegovic dank einer Rückkaufoption im Sommer wieder ins Rheinland. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, erhält der 18-Jährige zur neuen Saison einen Fünfjahresvertrag. Vor der Saison hatte Leverkusen den bosnischen Nationalspieler an Red Bull Salzburg verkauft.

Alajbegovic habe die „hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes: In Salzburg sei er zu einem „absoluten Leistungsträger“ geworden. „Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer Leverkusen einnehmen kann.“

Am Donnerstagabend hatte Alajbegovic im Nationalteam von Bosnien-Herzegowina im Fokus gestanden: Im Playoff-Halbfinale zur WM verwandelte der Youngster gegen Wales den entscheidenden Elfmeter (4:2 i.E.). Am Dienstag trifft er im Kampf um das WM-Ticket auf Italien.