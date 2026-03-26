WM-Traum lebt! Bosnien-Wende nach Elfmeter-Drama

Maximilian Huber 26.03.2026 • 23:54 Uhr Bosnien-Herzegowina lässt den WM-Traum von Wales platzen. Ein Spieler von Bayer Leverkusen ermöglicht das Endspiel um ein WM-Ticket gegen Italien. Parallel scheitert Irland auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen.

Bosnien-Herzegowina hat seinen Traum von einer weiteren WM-Teilnahme am Leben gehalten und den Einzug ins Playoff-Endspiel perfekt gemacht.

Das Team von Ex-Bundesliga-Star Sergej Barbarez setzte sich mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Wales durch und trifft am Dienstag im entscheidenden Spiel um ein WM-Ticket zuhause auf Italien, das mit 2:0 gegen Nordirland gewann. Kerim Alajbegovic, der im vergangenen Sommer aus der Jugend von Bayer Leverkusen nach Salzburg gewechselt war, erzielte den entscheidenden Treffer.

Schalke-Stürmer Edin Dzeko hatte sein Team erst wenige Minuten vor Abpfiff der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet (86.), nachdem Daniel James die Waliser in Führung gebracht hatte (51.).

Im Elfmeterschießen verschoss zunächst Stuttgarts Ermedin Demirovic für Bosnien, auf der Gegenseite scheiterten Brennan Johnson und Neco Williams. Nikola Vasilj, Schlussmann vom FC St. Pauli, konnte den Strafstoß von Williams parieren.

Tschechien wirft Irland aus

Parallel zerstörte Tschechien den WM-Traum von Irland. Das Team um Bundesliga-Stars wie Patrik Schick oder Vladimir Coufal kam nach einem 0:2-Rückstand zurück und entschied das Elfmeterschießen für sich.