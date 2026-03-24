Sammer legt sich bei Schlotterbeck fest - SPORT1

Niklas Trettin 24.03.2026 • 20:22 Uhr Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund bleibt ein Dauerthema. Matthias Sammer glaubt aber fest an einen Verbleib des 26-Jährigen.

Matthias Sammer rechnet nicht damit, dass Nico Schlotterbeck dem BVB im Sommer den Rücken kehren wird. „Es liegt an ihm. Ich bin gespannt. Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt“, betonte er in der Sky-Sendung „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“, machte aber zugleich deutlich: „Ich bin überzeugt, aber nicht mit Wissen, sondern ich hau das einfach mal heraus.“

Hintergrund seiner Einschätzung sei sein Blick auf die Entwicklung des Klubs, wie Sammer erklärte. „Dortmund ist in Epochen geprägt und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen und er kann ein Gesicht einer Epoche werden und dazu auch nicht schlecht verdienen“, so der externe Berater der Schwarz-Gelben.

Für Sammer ist der Innenverteidiger, dessen aktueller Vertrag noch bis 2027 läuft, eine zentrale Figur für die Zukunft des BVB. Ob der 26-Jährige diesen Weg tatsächlich mitgeht, bleibt allerdings offen. In den vergangenen Wochen hatte Schlotterbeck selbst mehrfach bekräftigt, vor einer richtungsweisenden Entscheidung zu stehen – zumal er mit Topklubs wie dem FC Bayern, Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht wurde.

BVB: Positive Tendenz bei Schlotterbeck

Zuletzt gab es immerhin positive Tendenzen. Das aktuell wahrscheinlichste Szenario ist, dass Schlotterbeck zeitnah einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit zwischen zwei und drei Jahren unterschreibt. Gleichzeitig könnte er eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 erhalten. Nach SPORT1-Informationen rückt ein Verbleib des deutschen Nationalspielers in Dortmund über den Sommer hinaus also näher.