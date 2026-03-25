Sancho zum BVB? Reus schaltet sich ein

Philipp Heinemann 25.03.2026 • 08:28 Uhr Jadon Sancho wird wieder vermehrt mit dem BVB in Verbindung gebracht. Nun bezieht Dortmund-Legende Marco Reus Stellung zu einem möglichen Comeback des Engländers.

Sollte Jadon Sancho tatsächlich ein weiteres Mal zu Borussia Dortmund wechseln? Geht es nach BVB-Legende Marco Reus, ist die Antwort eindeutig.

„Ich rate Jadon in erster Linie, zu schauen, wo er sich wohlfühlt und wieder zu seinem Spiel finden kann“, sagte Reus der Sport Bild: „Und wenn das beim BVB ist, dann wäre es sowohl für ihn als auch für Dortmund gut!“

Reus kennt Sancho, der aktuell von Manchester United an Aston Villa verliehen ist, aus gemeinsamen Zeiten bei Schwarz-Gelb sehr gut – und schwärmt in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Teamkollegen.

Reus von Sancho komplett begeistert

„Ich habe selten mit einem Spieler zusammengespielt, der instinktiv und in engen Situationen so gute Entscheidungen getroffen hat“, erzählte Reus – der noch bis 2027 bei LA Galaxy unter Vertrag steht.

Sancho sei zwar manchmal „ruhig und in sich gekehrt“, habe aber trotzdem gute Laune ausgestrahlt: „Abgesehen von seinen Assists und Toren weiß er, was das Spiel braucht und was seine Mitspieler brauchen.“

Reus sieht in dem 26-Jährigen einen Unterschiedsspieler: Sancho ziehe „zwei, drei Gegenspieler auf sich“ und könne genau einschätzen, „wann er seine Kollegen in den richtigen Momenten einbinden muss.“

Um eine mögliche Rückkehr Sanchos nach Dortmund ranken sich seit Tagen hartnäckige Gerüchte. SPORT1 hatte zuletzt berichtet, dass der BVB durchaus auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler ist – der Fokus aber auf anderen Profis liegt.