Stars des FC Bayern schwärmen von Kompany

Jakob Lüers 08.03.2026 • 12:37 Uhr Beim FC Bayern läuft es so gut wie lange nicht mehr - zwei Stars des Rekordmeisters erklären jetzt, was die Münchener so stark macht.

Nun meldeten sich vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo (Dienstag, 21 Uhr) mit Michael Olise und Luis Díaz zwei weitere Offensivstars zu Wort und schwärmten vom Zusammenhalt im Verein. „Wir sind wie eine Familie“, sagt Díaz auf dem YouTube-Kanal des Rekordmeisters. Man habe „einen unglaublichen Trainerstab und eine unglaubliche Gruppe von Spielern“.

Olise: „Jeder weiß, was er zu tun hat“

Auch Olise lobte das Team, hob dabei aber insbesondere einen hervor: Bayern-Coach Vincent Kompany. Auf die Frage, was die Bayern in dieser Saison so stark mache, antwortet Olise kurz: „Auf jeden Fall unser Trainer - mit seinen Plänen, mit seinen Ideen. Jeder weiß, was er in welcher Situation zu tun hat.“

Dass Kompany ein besonderes Verhältnis zur Mannschaft hat, war oft genug zu sehen, beispielweise nach dem 2:1-Sieg der Bayern in Unterzahl bei Paris Saint-Germain. Kompany rannte sofort nach Abpfiff auf den Rasen und bildete mit seinen Spielern eine Jubeltraube.

Dass der Bayern-Kader in der Vorsaison gemeinsam Erfahrung sammeln konnte - insbesondere bei der Klub-WM - trage zusätzlich zum Erfolg bei: „Wir sind ein Kollektiv. Wir haben alle das gleiche Ziel”, sagte Olise.