Süles Zeit beim BVB: "Eine einzige Enttäuschung"

Christopher Mallmann 14.03.2026 • 16:31 Uhr Niklas Süles Zeit bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Dietmar Hamann urteilt deutlich.

Dietmar Hamann hat ein hartes Urteil über Niklas Süles Zeit bei Borussia Dortmund gefällt.

„Süle war eine große Enttäuschung in den vier Jahren, in denen er da war. Er kam ablösefrei, wurde zu einem der Top-Verdiener in Dortmund. Und dann muss man ganz klar sagen: Das war eine einzige Enttäuschung“, sagte Hamann am Samstag bei Sky.

Süle war im Sommer 2022 mit großen Versprechungen vom FC Bayern zum BVB gewechselt. Seine Zeit bei den Schwarz-Gelben ist aber vor allem durch Verletzungen geprägt. Im Sommer wird der Innenverteidiger die Borussen verlassen.

Süles Zukunft offen

„Nach vier Jahren in Schwarzgelb geht die gemeinsame Zeit von Niklas Süle und Borussia Dortmund im Sommer zu Ende. Darauf haben sich der BVB und Süle gemeinsam verständigt“, gab der BVB am Freitag offiziell bekannt.

Von 2017 bis 2022 hatte Süle bei den Bayern gespielt. Wohin es den 30-Jährigen nach Ablauf seines Vertrags zieht, ist noch offen.