Bundesliga: Brisanter Hoffenheim-Coup offiziell

SPORT1 09.03.2026 • 18:52 Uhr Der 21 Jahre alte Stürmer kommt vom FC St. Gallen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison öffentlich gemacht. Der 21 Jahre alte Stürmer Alessandro Vogt kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in den Kraichgau. Das gab TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker am Montagabend bei der Mitgliederversammlung bekannt.

SPORT1 hatte schon vorab über den Deal berichtet. Brisant ist vor allem ein Detail: Vogts bisher bis 2029 laufender Vertrag beim FC St. Gallen enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Franken (rund 2,75 Millionen Euro). Eine Summe, die in Branchenkreisen für Verwunderung sorgt – und die bei der TSG entsprechend positiv bewertet wird.

Vogt ist mit 14 Treffern aktuell der gefährlichste Angreifer des FC St. Gallen.

-----