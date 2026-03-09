Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Brisanter Hoffenheim-Coup offiziell

Brisanter TSG-Coup offiziell

Der 21 Jahre alte Stürmer kommt vom FC St. Gallen.
Alessandro Vogt wechselt im Sommer zur TSG Hoffenheim
Alessandro Vogt wechselt im Sommer zur TSG Hoffenheim
© IMAGO/STEINSIEK.CH
SPORT1
Der 21 Jahre alte Stürmer kommt vom FC St. Gallen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison öffentlich gemacht. Der 21 Jahre alte Stürmer Alessandro Vogt kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in den Kraichgau. Das gab TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker am Montagabend bei der Mitgliederversammlung bekannt.

SPORT1 hatte schon vorab über den Deal berichtet. Brisant ist vor allem ein Detail: Vogts bisher bis 2029 laufender Vertrag beim FC St. Gallen enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Franken (rund 2,75 Millionen Euro). Eine Summe, die in Branchenkreisen für Verwunderung sorgt – und die bei der TSG entsprechend positiv bewertet wird.

Vogt ist mit 14 Treffern aktuell der gefährlichste Angreifer des FC St. Gallen.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite