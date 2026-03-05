Wie Nagelsmann dem FC Bayern hilft

SPORT1 05.03.2026 • 23:49 Uhr Leon Goretzka hat beim FC Bayern an Boden verloren, der Bundestrainer sieht in ihm trotzdem eine Stammkraft für die DFB-Elf. Für Julian Nagelsmann ist das mit Risiko verbunden.

Eine umstrittene Marschroute, schließlich ist Goretzka in München aktuell eher ein Rotationsspieler – und eben keine Stammkraft. Vom Bankdrücker wird er nun zum Hoffnungsträger befördert. Verabschiedet sich Nagelsmann damit von seiner alten Prämisse, dass das Momentum eines Spielers stimmen müsse?

„Man kann Goretzka nur gratulieren“

„Nach dem Leistungsprinzip, gäbe es auf der Sechserposition natürlich auch andere Kandidaten. Man kann Goretzka daher nur gratulieren“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Ihn habe die Aussage des Bundestrainers daher auch überrascht.

Diskussionen wird es geben – das hat Nagelsmann bereits offen eingepreist. Gerade bezüglich Goretzka wird nun bei der WM besonders genau hingesehen. Ein Punkt, der auch ein Risiko für den Trainer darstellen könnte.

„Man kann schon sagen, dass sich der Bundestrainer Leon Goretzka als eine Art Schicksalsspieler ausgesucht hat. An dieser Personalie wird er sich messen lassen müssen – ich denke aber nicht, dass der Julian Nagelsmann davor Angst hat“, erklärt Kumberger.

Beim FC Bayern dürfte man die Entwicklung aktuell genau beobachten. Allzu große Debatten um die eigenen Nationalspieler schätzt man in München bekanntlich seit jeher überhaupt nicht. Dass es so weit kommt, ist aber diesmal nicht zu erwarten.

„Man muss sich keine Gedanken machen, dass die eigenen Stars ins mediale Feuer geraten, weil alle Bayern-Spieler, die der Bundestrainer erwähnt hat, bekanntlich gut weggekommen sind. Für die Bayern ist das eine gute Nachricht“, sagt Kumberger.

