WM 2026: El Mala zeigt Reaktion auf Nagelsmann-Ansage!

Manfred Sedlbauer 05.03.2026 • 15:49 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verleiht den WM-Träumen von Said El Mala einen kleinen Dämpfer. Der Köln-Profi zeigt nun eine Reaktion und bekommt von seinem Trainer direkt eine Belohnung in Aussicht gestellt.

Die Forderungen von Julian Nagelsmann an Köln-Juwel Said El Mala waren deutlich. Der Bundestrainer erwarte sich im Hinblick auf eine potenzielle DFB-Nominierung mehr Spielzeit von dem Youngster.

FC-Trainer Lukas Kwasniok reagierte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund (im LIVETICKER) auf die Aussagen und ließ durchblicken, dass der 19-Jährige schon am Samstag mit mehr Spielzeit rechnen darf – auch, weil El Mala eine Reaktion zeigte.

Kwasniok kritisiert Umgang mit El Mala

„Grundsätzlich ist es so, dass Said sehr viele Informationen von sehr vielen Menschen bekommt“, erklärte Kwasniok und nannte dabei die sozialen Medien, das Trainerteam, den Verein, Berater und sein privates Umfeld.

„Diese Informationen zu verarbeiten, ist nicht so einfach. Das liegt doch auch auf der Hand. Jetzt hat sich der Bundestrainer auch noch zu ihm geäußert“, so der 44-Jährige und schob hinterher, dass er Nagelsmann „sehr schätze“.

WM? Nagelsmann verpasst El Mala einen Dämpfer

Im Interview mit dem kicker hatte Nagelsmann zwar gelobt, dass es der 19-Jährige im November „ordentlich gemacht hat. Aber es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln.“

Nagelsmann unterstrich, dass sich seine Ansage nicht an Trainer Lukas Kwasniok, sondern an El Mala richte: „Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet.“

Startelfeinsatz? El Mala zeigt Reaktion

El Mala dürfte sich die Ansage des Bundestrainers zu Herzen genommen haben. „Ich kann nur sagen, dass Said diese Woche marschiert ist. Einfach, weil er auch von Beginn an spielen will. Und das ist das Entscheidende für mich“, bescheinigte ihm Kwasniok gute Trainingsleistungen und stellte ihm einen Startelf-Einsatz in Aussicht: „Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass er am Samstagabend gegen Dortmund beginnen wird.“

Im Sommer gelang El Mala der Sprung von der 3. Liga von Viktoria Köln in die Bundesliga. Beim FC ist der 19-Jährige der beste Scorer der Kölner (acht Tore, vier Vorlagen). Dennoch trat Kwasniok in der Vergangenheit häufig auf die Bremse und setzt auf einen behutsamen Umgang mit dem Youngster.