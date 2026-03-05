Bayern ohne Kane: "Egal, wen sie aufstellen"

SID 05.03.2026 • 14:04 Uhr Für Gladbach-Trainer Eugen Polanski ändert der Ausfall von Bayerns Topstürmer Harry Kane nichts an der Herangehensweise.

Trainer Eugen Polanski von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach misst dem Ausfall von Bayerns Topstürmer Harry Kane vor dem Auswärtsspiel in München keine allzu große Bedeutung bei.

„Es bleibt dabei: Egal, wen sie aufstellen - da spielt ein Topspieler nach dem anderen auf jeder Position. Dementsprechend gibt es keine andere Herangehensweise, ob Kane spielt oder nicht“, sagte Polanski vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr). Kane fehlt dem Tabellenführer zum Auftakt des 25. Spieltags nach einem Schlag auf die Wade.

Polanski vor Bayern-Duell: „Wollen da etwas mitnehmen“

Die Borussia benötigt im engen Abstiegskampf jeden Punkt, auch als klarer Außenseiter wollen sich die Fohlen in München nicht verstecken. Es sei „kein Bonusspiel“, betonte Polanski, „wir wollen da etwas mitnehmen. Definitiv.“

Sportchef Rouven Schröder fügte an: „Fakt ist, dass du da natürlich einen unglaublich guten Tag brauchst. Die wenigsten glauben an dich. Und das ist ja genau die Chance, die du vielleicht hast.“