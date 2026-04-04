Furioses BVB-Finale in Stuttgart dank Adeyemi und Brandt

SPORT1 04.04.2026 • 20:27 Uhr Die Stuttgarter müssen sich gegen schwache Dortmunder in der Nachspielzeit geschlagen geben. Karim Adeyemi leitet den Sieg ein, Julian Brandt trifft traumhaft.

Der VfB Stuttgart hat im engen Kampf um die Champions League einen herben Dämpfer einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß musste sich im Topspiel gegen Borussia Dortmund trotz klarer Überlegenheit mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Schwaben verpassten dadurch die große Chance, sich von Rang fünf abzusetzen.

Karim Adeyemi traf bei einem der wenigen Konter der Borussia in der vierten Minute der Nachspielzeit, Julian Brandt (90.+6) legte sogar noch nach. Brandt knallte den Ball nach perfekter Ballannahme unhaltbar ins kurze rechte obere Eck und sorgte für das Highlight einer beherzten Dortmunder Schlussoffensive.

Furioses Finish nach enttäuschendem BVB-Auftritt

Der BVB hatte bis dahin schwer enttäuscht. Dortmund bleibt durch den neunten Sieg die stärkste Mannschaft der Rückrunde. Damit riss auch die beeindruckende Serie von Hoeneß: Seit er am 3. April 2023 den Trainerjob in Stuttgart übernahm, hatte er sieben Pflichtspiele gegen Dortmund nicht verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden).

Der Dortmunder Abwehrchef war in Stuttgart von Beginn an gut beschäftigt. Der VfB machte enorm viel Druck und drängte den BVB weit zurück. Bei Hereingaben wurde es schon in der Anfangsphase hin und wieder brenzlig. In der Folge scheiterten Chris Führich (13.) und Angelo Stiller (19.) am Ex-Stuttgarter Gregor Kobel im Dortmunder Tor. Zudem verzog Führich einen Freistoß aus aussichtsreicher Position (34.), nachdem Schlotterbeck Undav gefoult hatte. Einziges Manko beim VfB: Es fehlte die letzte Entschlossenheit im Abschluss.

Ruhiger Abend für Nübel – dann schlägt der BVB gleich doppelt zu

Von Dortmund kam vor der Pause gar nichts. Die enttäuschenden Gäste konnten sich aus der Umklammerung nur selten befreien. Maximilian Beier und der frühere VfB-Torjäger Serhou Guirassy hingen völlig in der Luft. Ein Schüsschen von Carney Chukwuemeka kurz vor der Halbzeit – das war’s auch schon mit der BVB-Herrlichkeit. VfB-Torwart Alexander Nübel erlebte einen äußerst geruhsamen Abend.

Nach dem Wechsel konnte die Borussia das Spiel kurzzeitig etwas offener gestalten, ohne Gefahr auszustrahlen. Auf der anderen Seite bewahrte erneut Kobel sein Team vor einem Rückstand, als der Schweizer einen verdeckten Schuss von Lorenz Assignon parierte (56.). In der Folge behielten die Schwaben die Kontrolle, agierten aber zu wenig zielstrebig. Hoeneß reagierte mit offensiven Wechseln.

Doch auf der Gegenseite entschied Adeyemi mit einem Flachschuss bei der einzigen BVB-Chance das Spiel, ehe Brandt sogar noch traumhaft nachlegte. Eine furiose Schlussphase der Dortmunder.