Werder-Legende Ailton kritisiert Boniface: "Bauch ist unglaublich"

Julius Schamburg 08.04.2026 • 21:03 Uhr Werder-Stürmer Victor Boniface kehrt nach seiner Knie-OP mit einem Bäuchlein zurück. Vereinslegende Ailton schreibt den Stürmer ab.

Werder-Legende Ailton hat über den Fitnesszustand von Bremens Stürmer Victor Boniface gesprochen und überaus deutliche Worte gefunden.

„Der Bauch ist unglaublich. Er muss unbedingt abnehmen“, wird Ailton von der Bild zitiert.

Boniface mit Gewichtszunahme nach Knie-OP

Boniface war nach seiner Knie-Operation mit einem kleinen Bäuchlein nach Bremen zurückgekehrt. „Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass er körperlich in einer besseren Verfassung ist“, hatte Thioune zuletzt gesagt.

Für Ailton ist klar: „In dieser Form kann er keine Hilfe für Werder sein. Dass er in dieser Saison noch Tore für Werder macht, sehe ich nicht.“

Der Torschützenkönig von 2004 stellte den Vergleich zu seiner Zeit als aktiver Fußballer her. Schließlich habe man ihm nachgesagt: „‚Ailton ist etwas dick. Würde er abnehmen, wäre er noch schneller und gefährlicher.‘ Aber das war Quatsch. Ich war trotzdem sehr schnell und habe es mit meinem Körper sehr gut gemacht.“

Ailton: „Frage mich, wie groß seine Motivation ist“

Was Boniface angeht, stellte Ailton die Motivation des Stürmers infrage: „Er ist gefordert und muss jetzt an sich arbeiten. Aber die Saison ist nicht mehr lang. Ich frage mich, wie groß seine Motivation ist.“