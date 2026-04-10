Ballack verrät: So lange fällt Lennart Karl beim FC Bayern aus

Michael Ballack hat über die Ausfallzeit von Lennart Karl Auskunft gegeben. Der Berater des jungen Shootingstars vom FC Bayern erklärte bei DAZN: „Plus Minus drei Wochen. Typischer Muskelfaserriss.“
Ballack nennt Details zu Karl-Ausfall
Wie der FC Bayern am Freitag zuvor bekannt gegeben hatte, zog sich der 18-Jährige eine Oberschenkel-Verletzung zu.
FC Bayern: Karl fällt mit Muskelfaserriss aus
„Es ist immer schwierig, das genau zu sagen, weil es sehr individuell ist. Jeder hat einen Muskel mehr, oder weniger“, führte Ballack aus: „Je nachdem, wie es passiert ist, auch wie die Heilungsphase ist. Da steckt man nicht genau drin, aber so ungefähr kann man es einschätzen.“
Für das Duell mit Real Madrid am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League wird der Offensivspieler also definitiv ausfallen.
Karl debütierte unter Nagelsmann
Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Karls Ausfall keine gute Nachricht. Der Wirbelwind hatte in der zurückliegenden Länderspiel-Periode sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert und sich für eine WM-Teilnahme empfohlen.
Karl selbst schrieb auf Instagram: „Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg.“