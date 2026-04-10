Ballack verrät: So lange fällt Lennart Karl beim FC Bayern aus

Julius Schamburg , Maximilian Huber 10.04.2026 • 18:31 Uhr Lennart Karl laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung. Sein Berater Michael Ballack spricht über die Ausfallzeit des 18-Jährigen.

Michael Ballack hat über die Ausfallzeit von Lennart Karl Auskunft gegeben. Der Berater des jungen Shootingstars vom FC Bayern erklärte bei DAZN: „Plus Minus drei Wochen. Typischer Muskelfaserriss.“

FC Bayern: Karl fällt mit Muskelfaserriss aus

„Es ist immer schwierig, das genau zu sagen, weil es sehr individuell ist. Jeder hat einen Muskel mehr, oder weniger“, führte Ballack aus: „Je nachdem, wie es passiert ist, auch wie die Heilungsphase ist. Da steckt man nicht genau drin, aber so ungefähr kann man es einschätzen.“

Für das Duell mit Real Madrid am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League wird der Offensivspieler also definitiv ausfallen.

Karl debütierte unter Nagelsmann

Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Karls Ausfall keine gute Nachricht. Der Wirbelwind hatte in der zurückliegenden Länderspiel-Periode sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert und sich für eine WM-Teilnahme empfohlen.