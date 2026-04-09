Bayern-Talent nach Siegtreffer verletzt

David Funk 09.04.2026 • 14:05 Uhr Der FC Bayern und seine Reservemannschaft müssen in den kommenden Wochen auf Talent Maycon Cardozo verzichten.

Noch am Ostermontag schoss Bayern-Talent Maycon Cardozo die Reserve des deutschen Rekordmeisters zum 1:0-Sieg gegen die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern.

Drei Tage später haben die Münchner nun den verletzungsbedingten Ausfall des 17-Jährigen bekanntgegeben. Der Brasilianer zog sich demnach in jener Partie eine „Muskelverletzung im Oberschenkel“ zu.

Wie lange der Youngster dem FC Bayern und der Nachwuchsabteilung nicht zur Verfügung stehen wird, gaben die Münchner nicht bekannt. In der Pressemitteilung ist lediglich von „vorerst“ die Rede.

Bundesliga-Debüt im März

Anfang März debütierte Cardozo beim 4:1-Sieg des FC Bayern München über Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Er wurde in der 61. Minute eingewechselt. Vor der Länderspielpause durfte er außerdem gegen Union Berlin weitere Profiminuten sammeln.