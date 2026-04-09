Bayern-Talent nach Siegtreffer verletzt

Noch am Ostermontag schoss Bayern-Talent Maycon Cardozo die Reserve des deutschen Rekordmeisters zum 1:0-Sieg gegen die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern.
Bayern-Talent verletzt
Drei Tage später haben die Münchner nun den verletzungsbedingten Ausfall des 17-Jährigen bekanntgegeben. Der Brasilianer zog sich demnach in jener Partie eine „Muskelverletzung im Oberschenkel“ zu.
Wie lange der Youngster dem FC Bayern und der Nachwuchsabteilung nicht zur Verfügung stehen wird, gaben die Münchner nicht bekannt. In der Pressemitteilung ist lediglich von „vorerst“ die Rede.
Bundesliga-Debüt im März
Anfang März debütierte Cardozo beim 4:1-Sieg des FC Bayern München über Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Er wurde in der 61. Minute eingewechselt. Vor der Länderspielpause durfte er außerdem gegen Union Berlin weitere Profiminuten sammeln.
Für die Zweitvertretung kam das Talent bislang fünfmal zum Einsatz. Der Treffer am Montag war sein zweiter Torerfolg für die Reserve des deutschen Rekordmeisters.