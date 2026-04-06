Juwel des FC Bayern beendet Durststrecke

Mette Bech 06.04.2026 • 17:08 Uhr Bayern II beendet seine Durststrecke und feiert einen knappen Sieg. Matchwinner ist Talent Maycon Cardozo, das mit einem Treffer den Unterschied macht.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern hat der FC Bayern II die DJK Vilzing empfangen. Nach drei sieglosen Spielen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Holger Seitz am Ostermontag wieder drei wichtige Punkte.

In der 17. Minute erzielte Bayern-Juwel Maycon Cardozo den Treffer des Tages. Seine Hereingabe in den Strafraum fand keinen Abnehmer und landete schließlich direkt im Netz. Trotz zahlreicher weiterer Chancen auf Seiten der Münchner blieb es am Ende bei diesem einen Tor. Für den Offensivspieler war es der zweite Treffer im Trikot der Bayern-Amateure.

Der erst 17 Jahre alte Brasilianer kam über das Projekt „FC Bayern World Squad“ nach München und schaffte als erster Spieler den direkten Sprung in den Profikader des Rekordmeisters. Seinen ersten Profieinsatz feierte der 17-Jährige am 25. Bundesligaspieltag beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.