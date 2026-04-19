Dickes Lob! Julian Nagelsmann schwärmt von Vincent Kompany

SID 19.04.2026 • 20:19 Uhr Die Münchner sichern sich ihre 35. Meisterschaft - nicht nur der Bundestrainer zeigt sich tief beeindruckt.

Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft haben sich die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor dem FC Bayern verneigt.

„Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart. Das Auftreten der Mannschaft – auf und neben dem Platz – sei „abermals beste Werbung für die Bundesliga“ gewesen.

Nagelsmann zeigt sich beeindruckt

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Meistercoach Vincent Kompany und den Mannschaftsgeist. „Vincent Kompany ist es in beeindruckender Weise gelungen, eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat“, sagte Nagelsmann, der auch bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada auf einen starken Bayern-Block setzen wird.

„Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor. Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend.“ Darauf setzt auch Rudi Völler.

„Ich wünsche mir, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern ihren besonderen Teamspirit auch mit zur WM bringen“, sagte der DFB-Sportdirektor.

DFL-Bosse gratulieren Bayern-Funktionären

Die Meisterschale erhalten die Spieler nach dem letzten Saisonspiel am 16. Mai gegen den 1. FC Köln.