LIVE: So läuft die Meisterfeier beim FC Bayern!

Johannes Behm 19.04.2026 • 20:27 Uhr Bayern München tütet im Duell gegen Stuttgart die 35. Meisterschaft der Klubgeschichte ein. SPORT1 begleitet alle Geschehnisse rund um die Meisterfeier in der Allianz Arena im Liveticker.

Der FC Bayern ist Meister! Zum 35. Mal in der prestigeträchtigen Klub-Historie holen die Münchner die Schale. Beim Heimspiel in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart (4:2) machte die Mannschaft die Meisterschaft perfekt – und das ausgerechnet vor dem heimischen Publikum in der Allianz Arena.

SPORT1 begleitet die Geschehnisse rund um die Meisterfeier im eigenen Wohnzimmer der Bayern im Liveticker. Von jubelreicher Ekstase bis zu überraschenden Bierduschen war bei Meisterfeiern in der Vergangenheit alles mit dabei.

+++ Goretzka erklärt Kakadu-Bedeutung +++

„Er hat schon die Feierlichkeiten im letzten Jahr dominiert und musste jetzt lange warten, bis er wieder aus seinem Käfig gelassen wurde. Aber sobald Titel gewonnen werden, kommt er heraus, darf mit uns feiern und ist dabei.“

Auch über seinen nahenden Abschied spricht Goretzka nach seiner siebten Meisterschaft. „Ich habe mir vorgenommen, alles aufzusaugen und zu genießen. Aber dafür bin ich zu ehrgeizig. Ich will gewinnen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Das ist mein Weg, um es am besten zu genießen. Wir haben in dieser Saison noch einiges vor. Genießen können wir danach.“

+++ Díaz macht Bayern-Fans glücklich +++

Die Allianz Arena ist zwar zu 99 Prozent leer, doch einige Fans in der ersten Reihe sind noch da – und können ihr Glück kaum fassen, als Luis Díaz nochmal auf den Rasen kommt und den Fans Autogramm- und Fotowünsche erfüllt.

+++ Hainer feiert Kompany ab +++

„Ich habe spontan gesagt, das wird das Bild des Jahres“, sagt Präsident Herbert Hainer über seinen jubelnden Trainer. „Der Vincent Kompany ist wirklich ein Glücksfall für uns. Der ist wie ein Sechser im Lotto. Auf der einen Seite, wie er die Mannschaft führt, was für einen attraktiven Fußball wir spielen. Auf der anderen Seite aber auch, welche Ruhe er ausstrahlt. Das tut uns allen gut, das tut uns als Verein gut. Deshalb ist ihm ein großer Anteil dieses Erfolgs zuzuschreiben.“

Bi Gnabry stimmt Hainer entgegengesetzte Töne an. „Es tut mir unheimlich leid für den Serge. Er hat wirklich gut gespielt, er hat Tore gemacht, Vorlagen gegeben und hinter Harry Kane unglaublich gut gespielt. Und jetzt diese Verletzung – es ist ja nicht nur die Weltmeisterschaft, wir haben zwei Halbfinals vor der Brust, die jeder spielen will. Das ist unglaublich bitter. Ich habe heute auch schon versucht, ihn anzurufen, hat leider nicht geklappt. Verstehe ich auch, dass er nicht ans Telefon gehen will. Aber wir werden ihn natürlich aufrichten, das ist auch eine Stärke des FC Bayern.“

+++ Arena leert sich +++

Die Allianz Arena leert sich allmählich. Fans und Mannschaft war durchaus anzumerken, dass die Meisterschaft in der Bundesliga sich schon angedeutet hatte – und der Fokus inzwischen vermehrt auf die Champions League und den DFB-Pokal gerichtet ist. Etwas Party gab es dennoch, aber die große Sause ist eher für die Zukunft geplant – für einen möglichen Triumph in der Königsklasse oder im Pokal.

+++ Sympathischer Musiala gibt Kult-Interview +++

Bayerns Juwel wird nach seinem Meister-Fazit gefragt, versteht jedoch nur Bahnhof. „Was hast du gesagt!? Ein Meister …?“, entgegnet er dem DAZN-Reporter sympathisch. Das Wort „Fazit“ ist dem in England aufgewachsenen Musiala wohl noch nicht geläufig. Danach wird er aufgeklärt, was gemeint ist, nämlich eine „summary“. Musiala lacht herzlich und bedankt sich: „Ah okay, danke dir.“

+++ Kompany genießt die Feierlichkeiten +++

„Es ist wunderschön“, frohlockt der Belgier. „Für mich ist jeder Titel wie der erste. Sonst müsste man nicht in diesem Geschäft sein. Diese Momente kosten viel Arbeit. Das fängt nicht erst diese Saison an. Das dauert viele Jahre und irgendwann kommst du dann dahin. Und dann musst du es genießen. Es kostet viel Arbeit, aber wenn es dann soweit ist, musst du es auch genießen.“

+++ Kimmich traurig über Gnabry-Verletzung +++

„Eigentlich der Serge“, sagt Kimmich bei DAZN auf die Frage, wer denn der Partybeauftragte der Mannschaft sei. Die Verletzung von Gnabry bedauert Kimmich. „Der fehlt uns natürlich extrem, in der Kabine, auf dem Feld. Das ist echt ein sehr, sehr großer Verlust. Sowohl als Spieler als auch als Mensch, der wird uns extrem wehtun. Ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgefangen bekommen.“

Eine besondere Party planen die Spieler aber wohl nicht. „Nicht groß. Ich glaube, wir sitzen in unserer Playerlounge noch ein bisschen zusammen. Wir haben ja noch ein paar Ziele in dieser Saison“, teilt Kimmich über den weiteren Ablauf des Abends mit.

+++ Kompany grölt vor der Südkurve mit +++

„Ohh der deutsche Meister? Ohh, Bayern München heißt er!“ Eingehakt steht das Münchner Star-Ensemble vor der Kurve und singt gemeinsam mit den Fans einen Song nach dem anderen. Auch das Trainerteam stößt dazu. Vincent Kompany ist voll dabei und lautstark zu verstehen als er singt: „Deutscher Meister wird nur der FCB!“

„Ich habe schon Emotionen. Das ist kein Problem. Wer mich auf einem Fußballplatz gesehen hat, würde das verstehen. Aber es gibt alles dazwischen, in diesen Momenten finde ich meine Ruhe. Und diese Momente genieße ich einfach. Alles andere ist mir jetzt nicht wichtig. Heute und ab morgen geht es wieder los, wie jeden Tag“, erklärt sich der Trainer im Anschluss.

Doch wo sind die Weißbiergläser? Eine Bierdusche ist bislang noch Fehlanzeige! Musiala kündigt bei DAZN an: „Ich glaube die kommt noch.“ Allerdings wohl nicht heute, sondern beim letzten Heimspiel der Saison.

+++ Besondere Meister-Shirts +++

Für die Meister-Shirts hat sich der Rekordmeister etwas einfallen lassen. Auf den weißen Shirts von Harry Kane und Co. ist ein Kakadu abgebildet, die Kultfigur in der Mannschaft. Bei der Meisterschaft letztes Jahr wurde eine Kakadu-Figur aus dem Edelrestaurant Käfer entwendet.

Seitdem hat der Vogel eine besondere Bedeutung für die Mannschaft und dient als Glücksbringer, die Figur hat Leon Goretzka ebenfalls in den Händen. In den weißen Shirts feiert die Mannschaft mit Freunden und Familie auf dem Platz, in der Allianz Arena läuft der Kult-Song „Sweet Caroline“ – und auch die Zuschauer singen mit.

+++ Noch keine Schale für den FCB +++

Die Schale muss noch warten. Erst beim letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln wird sie der Mannschaft überreicht.

+++ Abpfiff! Bayern ist Meister! +++

Bei der deutlichen Führung in der zweiten Halbzeit hatte es sich schon angebahnt, doch erst mit dem Abpfiff der Partie ist es offiziell: Der FC Bayern München ist Meister der Bundesligasaison 2025/26!

+++ Meister-Shirts sind schon vor Ort +++

Es scheint, als wäre alles angerichtet. In der 80. Minute tragen Bayern-Betreuer bereits braune Tüten mit zunächst unbekanntem Inhalt an die Bank der Münchner. TV-Kameras fangen im Anschluss daran auch ein, was sich in den Tüten befindet: weiße T-Shirts!

+++ Bayern kontert Führich-Schock +++

Und plötzlich liegt der FC Bayern hinten. Stuttgarts Chris Führich (21.) trifft zur 1:0-Führung, doch der Rekordmeister lässt nicht lange auf sich warten. Erst assistiert Jamal Musiala Raphael Guerreiro (31.) zum Ausgleich, dann besorgt Leihspieler Nicholas Jackson nach einem astreinen Konter die Führung (33.). Nur kurz darauf erhöht Alphonso Davies (37.) nach einem abgefälschtem Abschluss auf 3:1.

+++ Ist das Bayerns Meister-Elf? +++

Trainer Vincent Kompany nimmt insgesamt acht Wechsel im Vergleich zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid vor. Nur Joshua Kimmich, Luis Díaz und Josip Stanisic stehen erneut in der Anfangsformation. Wird der FCB mit dieser Anfangsformation Meister?

FC Bayern: Urbig – Stanisic, Kim, Ito, Davies – Kimmich, Goretzka, Guerreiro, Musiala, Díaz – Jackson

+++ So wird Bayern Meister +++

Weil mit Borussia Dortmund der einzige Verfolger am Samstag patzte (1:2 vs. Hoffenheim), benötigt das Münchner Star-Ensemble am Sonntagabend nur einen Punkt – also mindestens ein Unentschieden – für die vorzeitige Meisterschaft.