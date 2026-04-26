"Bereit" für Paris: Bayern wollen Momentum nutzen

SID 26.04.2026 • 06:29 Uhr In Mainz drehen die Bayern ein 0:3 noch in ein 4:3 um - und senden damit auch ein Signal Richtung Paris.

Harry Kane nimmt dank des beeindruckenden Comeback-Erfolgs beim FSV Mainz 05 viel Rückenwind mit in den Champions-League-Kracher in Paris. „Für uns war es wichtig, das Momentum und dieses Gewinnergefühl zu behalten“, sagte der Siegtorschütze der Bayern: „Wir haben viele Spiele nacheinander gewonnen. Wenn wir nun verloren hätten, dann gehen wir am Dienstag vielleicht ein bisschen mit dem Gefühl eines Abwärtstrends ins Spiel. Aber jetzt ist es das Gegenteil.“

Die Mannschaft sei durch das 4:3 (0:3) nach 0:3-Rückstand definitiv „bereit, das nächste Spiel anzugehen“. Sein Trainer wollte das Erfolgserlebnis mit Blick auf das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei PSG nicht ganz so hochhängen. „Das letzte Spiel ist für mich nie ein Zeichen für das nächste Spiel“, betonte Vincent Kompany. Aber in einer Saison brauche es diese „Erfolgs- und Schlüsselmomente. Die musst du sammeln. Das gibt dir die Hoffnung, dass du es am Ende nochmal machen kannst.“