Bundesliga heute: Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Tabellenführer FC Bayern München empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) in der ausverkauften Allianz Arena. Die Ausgangslage ist klar: Mit 76 Punkten aus 29 Partien spielt der Rekordmeister seine drittbeste Bundesliga-Saison und kann mit mindestens einem Unentschieden vorzeitig den Titel sichern.
Wird Bayern heute Meister?
Im direkten Vergleich spricht nahezu alles für die Münchner: 72 Bayern-Siege in 113 Bundesliga-Duellen sind Ligarekord gegen einen einzelnen Klub. Für Stuttgart ist zudem die 0:5-Heimniederlage aus der Hinrunde noch präsent – die bislang deutlichste Pleite der Schwaben unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß.
Bayern – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker
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Vincent Kompany könnte in seinem 64. Bundesliga-Spiel den 50. Sieg feiern und damit fast genauso schnell sein wie Pep Guardiola (50 Erfolge nach 61 Spielen).
Das Star-Ensemble der Münchner hat bereits 105 Ligatore erzielt – ein neuer Bundesliga-Saisonrekord, untermauert von Michael Olise (33 Scorerpunkte) und Torjäger Harry Kane (38).
VfB Stuttgart: Undav fehlt gesperrt
Der VfB reist mit 56 Punkten ebenfalls in seiner drittbesten Saison der Drei-Punkte-Ära an die Isar und hat es laut Sebastian Hoeneß „in der eigenen Hand“, die Champions-League-Ränge zu sichern.
Die Schwaben trafen in ihren letzten 18 Bundesliga-Auswärtsspielen stets (Vereinsrekord) und stehen bereits bei 34 Toren in fremden Stadien. Übertroffen wird das in Europas Top-5-Ligen nur vom FC Bayern (49). Allerdings fehlt Goalgetter Deniz Undav (18 Ligatore) gelbgesperrt.
Beide Teams präsentieren sich defensiv stabil: Sowohl Bayern als auch Stuttgart spielten in dieser Saison bereits elfmal zu null, nur Dortmund war einen Tick besser.
Wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen VFB im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Bundesliga: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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