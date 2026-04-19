Bundesliga heute: Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 14:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Tabellenführer FC Bayern München empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) in der ausverkauften Allianz Arena. Die Ausgangslage ist klar: Mit 76 Punkten aus 29 Partien spielt der Rekordmeister seine drittbeste Bundesliga-Saison und kann mit mindestens einem Unentschieden vorzeitig den Titel sichern.

Im direkten Vergleich spricht nahezu alles für die Münchner: 72 Bayern-Siege in 113 Bundesliga-Duellen sind Ligarekord gegen einen einzelnen Klub. Für Stuttgart ist zudem die 0:5-Heimniederlage aus der Hinrunde noch präsent – die bislang deutlichste Pleite der Schwaben unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Bayern – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Vincent Kompany könnte in seinem 64. Bundesliga-Spiel den 50. Sieg feiern und damit fast genauso schnell sein wie Pep Guardiola (50 Erfolge nach 61 Spielen).

Das Star-Ensemble der Münchner hat bereits 105 Ligatore erzielt – ein neuer Bundesliga-Saisonrekord, untermauert von Michael Olise (33 Scorerpunkte) und Torjäger Harry Kane (38).

VfB Stuttgart: Undav fehlt gesperrt

Der VfB reist mit 56 Punkten ebenfalls in seiner drittbesten Saison der Drei-Punkte-Ära an die Isar und hat es laut Sebastian Hoeneß „in der eigenen Hand“, die Champions-League-Ränge zu sichern.

Die Schwaben trafen in ihren letzten 18 Bundesliga-Auswärtsspielen stets (Vereinsrekord) und stehen bereits bei 34 Toren in fremden Stadien. Übertroffen wird das in Europas Top-5-Ligen nur vom FC Bayern (49). Allerdings fehlt Goalgetter Deniz Undav (18 Ligatore) gelbgesperrt.

Beide Teams präsentieren sich defensiv stabil: Sowohl Bayern als auch Stuttgart spielten in dieser Saison bereits elfmal zu null, nur Dortmund war einen Tick besser.

Wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.