Bundesliga heute: Mainz - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 25. April 2026 empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Bayern München zum Bundesligaduell um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. An der Seitenlinie stehen mit Urs Fischer und Vincent Kompany zwei Trainer, die ihre Teams in dieser Spielzeit auf unterschiedliche Weise geprägt haben.

Während Fischer erst in der Hinrunde sein Bundesliga-Debüt mit den Rheinhessen gab und seither nur drei Niederlagen in 17 Partien zuließ, führte Kompany den Rekordmeister mit 79 Punkten nach 30 Spieltagen vorzeitig zur deutschen Meisterschaft.

Mainz – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Rheinhessen können eine bemerkenswerte Serie im eigenen Stadion vorweisen: Vier der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern entschied Mainz für sich. Gegen Tabellenführer generell gelangen den 05ern zuletzt sogar vier Heimsiege in Folge – eine Marke, die in diesem Jahrtausend nur Werder Bremen zwischen 2001 und 2006 übertraf.

Besonders pikant: Die letzte Auswärtsniederlage der Münchner datiert vom Dezember 2024 – ebenfalls in Mainz. Seither blieb der FCB in 24 Bundesliga-Gastspielen ungeschlagen (18 Siege, sechs Remis).

Elfmeterschützen im Fokus: Harry Kane trifft auf Nadiem Amiri

Mit Harry Kane und Nadiem Amiri stehen sich auf beiden Seiten die treffsichersten Elfmeterschützen dieser Saison gegenüber. Kanes zehn verwandelte Strafstöße stellen bereits jetzt den eingestellten Ligarekord dar, Amiri folgt mit acht Treffern vom Punkt. Eine derart hohe Doppel-Spitzenquote gab es zuletzt in der Saison 1980/81.

Einer der Leistungsträger bei den Münchnern ist Luis Díaz: Der Kolumbianer ist der erste Bayern-Spieler seit Beginn der Datenerfassung (2004/05), der in einer Saison auf mindestens 15 Tore und 13 Assists kommt.

Formkurve des Rekordmeisters: Auswärtslauf und Neuers Zukunft

Der FC Bayern sammelte bereits 25 Punkte nach Rückständen – Ligabestwert – und glänzt mit einer Passquote von 90,2 Prozent, dem höchsten je gemessenen Wert in der Bundesliga.

Kompany setzt dabei auf Kaderbreite: Zehn verschiedene Teenager und insgesamt 32 Spieler kamen in dieser Saison zum Einsatz, Vereinsrekord. Im Umfeld sorgt zudem die Personalie Manuel Neuer für Gesprächsstoff. Nach seiner überzeugenden Vorstellung im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen und dem damit verbundenen Finaleinzug kündigte der fünfmalige Welttorhüter an, spätestens „davor“ – also vor dem Endspiel am 23. Mai – Klarheit über seine Zukunft zu schaffen.

Kompany wiederum hob nach dem 2:0 in Leverkusen die starke erste Halbzeit seiner Elf hervor. Nach der Partie in Mainz steht das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21.00 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen