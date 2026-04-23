FC Bayern: Manuel Neuer gibt Zukunfts-Hinweis

David Funk , Stefan Kumberger 23.04.2026 • 09:56 Uhr Die Zukunft von Manuel Neuer im Fußballgeschäft sowie im Kasten des FC Bayern ist weiterhin ungewiss. Nach dem Sieg im Pokal gibt der Keeper aufschlussreiche Hinweise.

Nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen und seiner tadellosen Leistung hat sich Manuel Neuer einmal mehr zu seiner Zukunft geäußert. Das Thema schwebt bereits seit Wochen über den erfolgreichen Bayern-Wochen.

„Ihr könnt mich jetzt locken. Ich werde hier jetzt nichts verkünden“, ordnete der Bayern-Keeper am Sky-Mikrofon ein. Der zweite Teil seiner Antwort im Anschluss brachte wiederum aufschlussreiche Hinweise: „Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß.“

DFB-Pokal: „Davor“ fällt die Entscheidung

Spaß dürften dem Schlussmann vor allem die Leistungen seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen gemacht haben. Nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid buchten die Münchner gegen Bayer Leverkusen am Mittwochabend das erste Berlin-Ticket im Rahmen des DFB-Pokals seit 2020.

Bis dahin soll spätestens Klarheit über die Zukunft des fünfmaligen Welttorhüters herrschen. Auf SPORT1-Nachfrage, ob man vor oder nach dem Pokalfinale über seine Zukunft Bescheid wissen werde, gab der Bayern-Keeper aufschlussreiche Auskunft. Mit einem kurzen „Davor” ist eine Deadline nun erstmals definiert.