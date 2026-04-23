FC Bayern: Manuel Neuer gibt Zukunfts-Hinweis

Nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen und seiner tadellosen Leistung hat sich Manuel Neuer einmal mehr zu seiner Zukunft geäußert. Das Thema schwebt bereits seit Wochen über den erfolgreichen Bayern-Wochen.
„Davor“ fällt die Neuer-Entscheidung
„Ihr könnt mich jetzt locken. Ich werde hier jetzt nichts verkünden“, ordnete der Bayern-Keeper am Sky-Mikrofon ein. Der zweite Teil seiner Antwort im Anschluss brachte wiederum aufschlussreiche Hinweise: „Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß.“
DFB-Pokal: „Davor“ fällt die Entscheidung
Spaß dürften dem Schlussmann vor allem die Leistungen seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen gemacht haben. Nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid buchten die Münchner gegen Bayer Leverkusen am Mittwochabend das erste Berlin-Ticket im Rahmen des DFB-Pokals seit 2020.
Bis dahin soll spätestens Klarheit über die Zukunft des fünfmaligen Welttorhüters herrschen. Auf SPORT1-Nachfrage, ob man vor oder nach dem Pokalfinale über seine Zukunft Bescheid wissen werde, gab der Bayern-Keeper aufschlussreiche Auskunft. Mit einem kurzen „Davor” ist eine Deadline nun erstmals definiert.
Die Bayern treffen im Endspiel am 23. Mai auf den VfB Stuttgart oder den SC Freiburg, die sich (im LIVETICKER) am Abend um das Ticket in die deutsche Hauptstadt duellieren.