Bundesliga heute: St. Pauli - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 15:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli trifft im Millerntor-Stadion auf den FC Bayern München – passenderweise im exakt 500. Bundesliga-Topspiel seit Einführung des Formats 2009/10.

Für die Kiezkicker, die unter Trainer Alexander Blessin mit 25 Punkten nach 28 Partien ihre drittschwächste Saisonbilanz der Vereinsgeschichte verzeichnen, ist es das sechste Topspiel überhaupt (1 Remis, vier Niederlagen). Die Gäste aus München reisen unter Coach Vincent Kompany mit beeindruckenden 73 Zählern an und sind saisonübergreifend seit 23 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

St. Pauli – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Kompany wirft die Rotations-Maschine an

Im Vergleich zum 2:1-Sieg in Madrid verändert Bayern-Coach Vincent Kompany seine Startelf auf x Positionen.

St. Pauli vs. FC Bayern: Die Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Pyrka, Rasmussen, Metcalfe, La. Ritzka – Fujita, Pereira Lage – Sinani

St. Pauli muss auf Kapitän verzichten

Blessin muss ausgerechnet gegen den Rekordmeister auf Kapitän Jackson Irvine verzichten, der nach Gelb-Rot gesperrt fehlt. Der Australier führt im Mittelfeld ligaweit die zweitmeisten Kopfballduelle pro 90 Minuten (5,9) – ohne ihn holte St. Pauli bislang nur halb so viele Punkte wie mit ihm.

Zwischen den Pfosten setzt der Coach erneut auf Nikola Vasilj, der nach seiner gefeierten WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina betont, sein „voller Fokus“ gelte nun dem Klassenerhalt.

Die Offensiv-Power des FC Bayern

Der FC Bayern kommt mit der treffsichersten Offensive des Oberhauses (100 Saisontore) ans Millerntor – nur noch ein Treffer fehlt, um den eigenen Bundesliga-Rekord von 101 Toren aus der Saison 1971/72 einzustellen.

Kompanys Mannschaft überzeugt nicht nur spielerisch, sondern auch läuferisch: Beim jüngsten 2:1 in Madrid spulten die Münchner laut spanischer Presse 110,9 Kilometer ab, ganze zehn mehr als die Königlichen.

Schlüsselspieler wie Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic führten dort die Laufstatistiken an. Zudem erzielte Distanzspezialist Tom Bischof sechs seiner sieben Bundesliga-Treffer von außerhalb des Strafraums – ligaweit war nur Torjäger Harry Kane aus der Ferne erfolgreicher.

Wird FC St. Pauli gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.