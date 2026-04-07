Durststrecke des FC Bayern endet: Champions-League-Halbfinale winkt

Julius Schamburg 07.04.2026 • 22:53 Uhr Der FC Bayern landet einen eminent wichtigen Sieg bei Real Madrid. Harry Kane erzielt einen historischen Treffer, Manuel Neuer stellt seine Klasse unter Beweis. Das Halbfinale in der Champions League rückt näher.

Die Weichen stehen auf Halbfinale! Der FC Bayern hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 2:1 (1:0) bei Königsklassen-Rekordsieger Real Madrid gewonnen und sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschafft.

Dank Toren von Luis Díaz (41.) und Stürmerstar Harry Kane (46.) landete die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany einen verdienten Sieg im sonst so gefürchteten Bernabéu. Kylian Mbappé verkürzte für Real (74.), konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Durststrecke des FC Bayern endet

Damit endet auch eine lange Durststrecke. Den letzten Erfolgsmoment gegen Real gab es im Champions-League-Halbfinale 2012. Bayern siegte damals mit 3:1 im Elfmeterschießen und zog ins „Finale dahoam“ ein, welches allerdings gegen den FC Chelsea (ebenfalls im Elfmeterschießen) verloren ging. Dieses Jahr findet das Finale in Budapest statt.

Die Bayern hätten am Dienstagabend durchaus früher in Führung gehen können. Dayot Upamecano ließ eine Riesenchance aus (9.), auch Serge Gnabry vergab einen Hochkaräter (28.), Díaz machte es schließlich besser.

Blitzstart! Historischer Kane-Treffer

Nach Wiederanpfiff benötigte Kane lediglich 20 (!) Sekunden, um auf 2:0 zu erhöhen. Dem Treffer ging eine Balleroberung vom hellwachen Aleksandar Pavlovic voraus.

Der Treffer hat historischen Wert. Das Tor ist laut Datenanbieter Opta das zweitfrüheste, das jemals (seit der Saison 2003/04) zu Beginn der zweiten Halbzeit eines Champions-League-K.o.-Spiels erzielt wurde – nach dem Treffer von Moussa Marega für Porto gegen Juventus im Februar 2021 (19. Sekunde).

Höwedes schwärmt nach Glanztat von Neuer

Manuel Neuer zeigte später gegen Mbappé eine sensationelle Rettungstat (66.). Der 40-Jährige tauchte blitzschnell ab und lenkte den Ball noch am rechten Pfosten vorbei. „Also ich habe einige großartige Spiele mit Manu verbracht auf dem Platz, wo man aus dem Staunen nicht rauskommt. Aber was er heute abliefert, ist Wahnsinn“, schwärmte Experte Benedikt Höwedes bei Prime Video.

Keine zehn Minuten später war Mbappé dann doch erfolgreich und Neuer musste einmal hinter sich greifen. Der Bayern-Torhüter hatte den Schuss zwar noch an die Lattenunterkante abgelenkt, von dort sprang der Ball allerdings über die Linie.

Die Bayern retteten den Sieg schließlich ins Ziel, auch wenn Real bei beeindruckender Kulisse und angepeitscht von den eigenen Fans immer gefährlicher wurde.

Real Madrid: Tchouaméni fehlt im Rückspiel

Die Madrilenen müssen im Rückspiel auf Aurélien Tchouaméni verzichten. Der vorbelastete Mittelfeldspieler wurde in der 36. Minute von Schiedsrichter Michael Oliver verwarnt und fehlt damit in München.