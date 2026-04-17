Fünfter CL-Platz? Bundesliga holt massiv auf!

Niklas Senger 17.04.2026 • 07:13 Uhr Der Rückstand auf die spanische La Liga schmilzt. Der fünfte Champions-League-Startplatz scheint für die Bundesliga trotz Rückstand in Reichweite.

Im Rennen um die „European Performance Spots“ steht die deutsche Eliteklasse nun bei 21,214 Punkten, liegt mit Rang drei aber weiterhin knapp hinter der spanischen Konkurrenz, die auf 21,406 Punkte kommt.

Ein Rückschlag war aus deutscher Sicht das Ausscheiden des FSV Mainz 05 in der Conference League, wodurch der FC Bayern und Freiburg als letzte deutsche Klubs in den europäischen Halbfinals verbleiben.

Spanien verliert Boden: Rückstand nur noch gering

Allerdings haben die Spanier fortan ebenfalls nur noch zwei Teams im Rennen. Betis Sevilla und Celta scheiterten beide im Viertelfinale der Europa League, zuvor patzte bereits Real Madrid im Duell mit dem FCB. So sind lediglich Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) vertreten.

Mit Blick auf den fünften Startplatz müssen die Bundesligisten im Halbfinale entsprechend auf Siege des FC Arsenal und Racing Straßburg sowie auf ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Vertreter hoffen.

Zu Beginn der Europapokalwoche lag die Bundesliga noch 0,621 Punkte hinter LaLiga. Vor den Duellen am Donnerstagabend wurde dieser Abstand bereits auf 0,558 Punkte verkürzt. Jetzt sind es nur noch 0,192 Punkte.

Premier League bleibt uneinholbar

Uneinholbar auf Rang eins der UEFA-Wertung liegt die Premier League mit inzwischen 26,569 Punkten. In England reicht somit in dieser Saison der fünfte Rang, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Nur die zwei besten Nationen erhalten den zusätzlichen Startplatz.

Schon in der vorherigen Saison sicherten sich die Premier League und LaLiga den Extraplatz. Als der fünfte Platz zuvor erstmals für die Teilnahme gereicht hatte, profitierten hingegen die Bundesliga und die italienische Serie A.