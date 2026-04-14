Traurige Gewissheit: BVB-Fan stirbt nach Stadion-Kollaps

Der Fan, der im Stadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Samstag reanimiert und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, ist noch am selben Tag verstorben. Das bestätigte das Klinikum Dortmund am Dienstag den Ruhr Nachrichten.
BVB-Fan stirbt nach Stadion-Kollaps
Am Samstag war ein BVB-Fan auf der Südtribüne kollabiert. Nun gibt es traurige Gewissheit.
Ein BVB-Fan ist nach einem Kollaps im Stadion gestorben
© IMAGO/Kirchner-Media
BVB-Fan bricht auf Tribüne zusammen
Der Fan war auf der Südtribüne während des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (0:1) kollabiert. Nach wenigen Minuten der zweiten Halbzeit stellten daraufhin beide Fanlager zunächst die Unterstützung der Mannschaften ein, am Ende sangen sie gemeinsam „You’ll never walk alone“.
Im Stadion gab es eine Durchsage, auch der BVB hatte verkündet, der Fan sei nach Reanimation auf der Tribüne auf dem Weg ins Krankenhaus.