Traurige Gewissheit: BVB-Fan stirbt nach Stadion-Kollaps

SID 14.04.2026 • 13:57 Uhr Am Samstag war ein BVB-Fan auf der Südtribüne kollabiert. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Der Fan, der im Stadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Samstag reanimiert und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, ist noch am selben Tag verstorben. Das bestätigte das Klinikum Dortmund am Dienstag den Ruhr Nachrichten.

BVB-Fan bricht auf Tribüne zusammen

Der Fan war auf der Südtribüne während des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (0:1) kollabiert. Nach wenigen Minuten der zweiten Halbzeit stellten daraufhin beide Fanlager zunächst die Unterstützung der Mannschaften ein, am Ende sangen sie gemeinsam „You’ll never walk alone“.