BVB-Legende über Schlotterbeck: "Das ist keine echte Liebe"

Reinhard Franke 14.04.2026 • 12:11 Uhr Die im neuen Vertrag von Nico Schlotterbeck verankerte Ausstiegsklausel sorgt bei den BVB-Fans für Unmut. Im exklusiven SPORT1-Interview ordnet Dortmund-Legende Jürgen Kohler die Vertragsverlängerung ein.

Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031 verlängert – allerdings inklusive Ausstiegsklausel. Ein Detail, das im modernen Fußball längst zur Normalität geworden ist, aber bei den Fans spür- und hörbares Unbehagen ausgelöst hat.

Im exklusiven SPORT1-Interview ordnet BVB-Abwehrlegende Jürgen Kohler die Verlängerung von Schlotterbeck ein. Dabei wird schnell klar: Für den 60-Jährigen, der mit dem DFB-Team Welt- und Europameister wurde und mit dem BVB 1997 Champions League und Weltpokal gewann, ist der Fall Schlotterbeck weniger eine Einzelfrage – sondern ein Spiegel des gesamten Systems.

Kohler über Schlotterbeck: „Das ist kein Zeichen von Stärke“

SPORT1: Herr Kohler, was war Ihr erster Gedanke zum Schlotterbeck-Deal?

Jürgen Kohler: Ganz ehrlich: Eine Ausstiegsklausel ist für mich kein klares Bekenntnis. Das ist keine echte Liebe. Im modernen Fußball ist das zwar Verhandlungsrealität. Aber entscheidend ist nicht die Symbolik, sondern die Ausgestaltung. Wenn eine Klausel unter Marktwert liegt, verliert ein Verein langfristig die Kontrolle. Du verlängerst – aber planst gleichzeitig schon den nächsten Schritt. Das ist kein Zeichen von Stärke.

SPORT1: Ist das ein Problem für den Klub?



Kohler: Es kann eines werden. Entscheidend ist: Wer steuert den Prozess? Die großen Klubs bestimmen Zeitpunkt und Bedingungen eines Transfers selbst. Bei Borussia Dortmund habe ich oft das Gefühl, dass man eher reagiert als agiert. Wenn du immer schon den nächsten Abgang einkalkulierst, wirst du nie ganz oben ankommen.

SPORT1: Sie kritisieren den BVB schon länger – warum?

Kohler: Ich kritisiere nicht, ich analysiere. Borussia Dortmund verliert regelmäßig wichtige Spieler. Die Frage ist: Passiert das geplant? Oder passiert es einfach? Der nächste Entwicklungsschritt wäre, mehr Kontrolle über solche Situationen zu bekommen. Ein Topspieler darf gar nicht erst das Gefühl haben, er müsse wechseln, um den nächsten Schritt zu gehen.



SPORT1: Wie weit ist Schlotterbeck für Sie bei der Entwicklung zum Topspieler?

Kohler: Er hat ein überragendes modernes Profil: stark im Aufbau, mutig im Passspiel, übernimmt Verantwortung. Aber genau das bringt Risiken mit sich. Er spielt viele Situationen sehr offensiv – und dadurch entstehen zwangsläufig Fehler. Und auf Topniveau gilt: Nicht dein bestes Spiel entscheidet – sondern dein schlechtestes.



SPORT1: Also fehlt ihm die Konstanz?

Kohler: Teilweise, ja. Man muss aber auch das System berücksichtigen. Wenn du als Innenverteidiger so hoch verteidigst und gleichzeitig den Spielaufbau lenkst, ist das Risiko automatisch höher. Trotzdem geht es darum, die Balance zu finden. Und da fehlt ihm aktuell noch die Klarheit: Wann spiele ich Risiko – und wann entscheide ich mich für die einfache Lösung?

Kohler kritisiert Pfiffe gegen BVB-Star

SPORT1: Was macht für Sie einen Abwehrchef aus?

Kohler: Verlässlichkeit. Keine Schwankungen, klare Entscheidungen, einfache Lösungen in kritischen Momenten. Das ist bei ihm noch nicht durchgängig der Fall. Dafür brauchst du Konstanz – über Monate, nicht über einzelne Spiele.

SPORT1: Viele BVB-Fans haben ihn nach Verkündung des Deals ausgepfiffen. Verständlich?



Kohler: Ich halte das für schwierig und auch für kontraproduktiv. Gerade ein Innenverteidiger lebt von Klarheit im Kopf. Wenn du bei jeder Aktion spürst, dass ein Fehler sofort negativ kommentiert wird, wirst du nicht stabiler – sondern unsicherer. Ich verstehe den Frust, aber in kritischen Phasen braucht ein Spieler Unterstützung – keine zusätzliche Unruhe. Am Ende hilft das weder ihm noch der Mannschaft.

SPORT1: Kann er mit diesem Druck umgehen?

Kohler: Das ist jetzt der entscheidende Punkt in seiner Entwicklung. Einen Topspieler erkennst du nicht, wenn alles läuft – sondern wenn es gegen ihn geht. Wenn das Stadion unruhig wird, wenn Kritik kommt. Dann musst du dein Spiel anpassen. Einfacher, klarer, stabiler. Das ist der nächste Schritt für ihn.

Kohler: Das ist bei Schlotterbeck entscheidend

SPORT1: Ist die Vertragsverlängerung am Ende gut für Dortmund?