Bayern: Brasilien-Legende singt Lobeshymne

SID 21.04.2026 • 05:24 Uhr Die brasilianische Fußball-Ikone Cafu schwärmt am Rande der Laureus World Sports Awards vom Spielstil des deutschen Rekordmeisters.

Die brasilianische Fußball-Legende Cafu hat die spielerische Dominanz des FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt und sieht den deutschen Rekordmeister als Maßstab für modernen Spitzenfußball.

„Heutzutage ist der FC Bayern für den Rest der Welt ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels“, sagte der 55-Jährige auf SPORT1-Nachfrage im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Wir haben es in der jüngsten Champions-League-Partien und in den Spielen der Bundesliga gesehen: Es ist wunderschön, den Bayern beim Fußballspielen zuzusehen.“

Bayern: „Würde sich jeder auf der Welt den Fußball wünschen“

Cafu spielte sich mit Brasilien 2002 selbst per „Jogo Bonito“ zu seinem zweiten Weltmeistertitel nach 1994. Heute sagt er zu SPORT1: „So wie der FC Bayern derzeit spielt, würde sich jeder auf der Welt den Fußball wünschen.“

Das Team von Trainer Vincent Kompany, das am Sonntag die 35. Meisterschaft perfekt gemacht hatte, sei „eine Mannschaft, die stets nach vorne schaut, eine Mannschaft, die immer angreift, eine Mannschaft, die keine Angst vor dem Gegner hat, eine Mannschaft, die weiß, dass sie Gegentore kassieren wird, aber auch eine Mannschaft, die weiß, dass sie viele Tore schießen wird.“

Bayern auf Rekordjagd

Tatsächlich befinden sich die Bayern schon vier Spieltage vor Saisonende in vielerlei Hinsicht auf Rekordkurs. Dazu zählen die meisten geschossenen Tore in einer Saison (bislang 109), sogar der 78 Jahre alte Rekord in den europäischen Top-Ligen könnte noch fallen: Der FC Turin kam in der Saison 1947/48 auf 125 Tore – allerdings in 40 Spielen. Sollten die Bayern die ausstehenden vier Ligaspiele alle gewinnen, wäre zudem auch der Punkterekord eingestellt. 2012/13 holte der FCB unter Jupp Heynckes 91 Punkte.