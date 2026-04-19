Dahmens WM-Bewerbung: „Hat alle Berechtigungen“

SID 19.04.2026 • 06:45 Uhr Der 28 Jahre alte Keeper rettet Augsburg den Sieg in Leverkusen - und beeindruckt seinen Trainer.

Bei der Frage nach Finn Dahmen geriet Manuel Baum ins Schwärmen. „Wenn man heute ein Highlight-Video von Finn machen würde, würde das zehn Minuten dauern“, sagte der Trainer des FC Augsburg über seinen Keeper, der mit einer überragenden Leistung beim glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg bei Bayer Leverkusen einen großen Anteil am Auswärtssieg der Fuggerstädter hatte.

Für Baum steht fest: Der 28-Jährige muss im Sommer mit zur Weltmeisterschaft in die USA, Mexiko und Kanada. „Ich würde mich mega freuen, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, was der an Paraden gezeigt hat, dass es für ihn nach der Saison auch weitergeht zum Turnier, das da ansteht“, betonte Baum. Für ihn habe Dahmen „alle Berechtigungen von der Leistung, die er jetzt gerade bringt, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Das unterstreicht er Woche für Woche.“