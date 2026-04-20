Das Restprogramm im Champions-League-Rennen der Bundesliga!

SPORT1 20.04.2026 • 14:15 Uhr Das Rennen um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga spitzt sich weiter zu. Es lohnt sich also, einen Blick auf das Restprogramm der Aspiranten zu werfen. SPORT1 gibt einen Überblick.

Das Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist bereits entschieden. Im Kampf um die Champions League ist erst ein Ticket sicher vergeben. Fraglich ist dabei ebenso noch, ob der fünfte Platz in der Bundesliga reicht. Wer kann sich neben Meister FC Bayern München für die Königsklasse qualifizieren?

SPORT1 gibt einen Überblick über das Restprogramm der Kandidaten mit ihrem jeweiligen Tabellenplatz.

Borussia Dortmund (Rang 2 mit 64 Punkten)

Spieltag 31: (H) SC Freiburg (Rang 7)

Spieltag 32: (A) Borussia Mönchengladbach (Rang 13)

Spieltag 33: (H) Eintracht Frankfurt (Rang 8)

Spieltag 34: (A) SV Werder Bremen (Rang 15)

RB Leipzig (Rang 3 mit 59 Punkten)

Spieltag 31: (H) Union Berlin (Rang 11)

Spieltag 32: (A) Bayer Leverkusen (Rang 6)

Spieltag 33: (H) FC St. Pauli (Rang 16)

Spieltag 34: (A) SC Freiburg (Rang 7)

Mehrere direkte Duelle können Aufschluss geben

VfB Stuttgart (Rang 4 mit 56 Punkten)

Spieltag 31: (H) SV Werder Bremen (Rang 15)

Spieltag 32: (A) TSG Hoffenheim (Rang 5)

Spieltag 33: (H) Bayer Leverkusen (Rang 6)

Spieltag 34: (A) Eintracht Frankfurt (Rang 8)

TSG Hoffenheim (Rang 5 mit 54 Punkten)

Spieltag 31: (A) Hamburger SV (Rang 14)

Spieltag 32: (H) VfB Stuttgart (Rang 4)

Spieltag 33: (H) SV Werder Bremen (Rang 15)

Spieltag 34: (A) Borussia Mönchengladbach (Rang 13)

Bayer Leverkusen (Rang 6 mit 52 Punkten)

Spieltag 31: (A) 1. FC Köln (Rang 12)

Spieltag 32: (H) RB Leipzig (Rang 3)

Spieltag 33: (A) VfB Stuttgart (Rang 4)

Spieltag 34: (H) Hamburger SV (Rang 14)

Bayers schlechte Karten – Kann Hoffenheim profitieren?

Addiert man nun den Tabellenplatz der jeweiligen Gegner und bildet einen Koeffizienten, hat das schwerste Restprogramm Bayer Leverkusen mit einem Wert von 8,25. Dahinter folgt der VfB Stuttgart mit 8,5