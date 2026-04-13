Diese Nachricht könnte für den BVB interessant werden

Johannes Vehren , Manfred Sedlbauer 13.04.2026 • 15:07 Uhr Die SV Elversberg komplettiert nach dem Abgang von Ole Book zum BVB seine neue sportliche Führungsebene. Dafür ist nun der Weg frei für einen weiteren Dortmunder Wunschkandidaten.

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat in Christian Weber einen neuen Sportdirektor verpflichtet und damit nach dem Abgang des ehemaligen Sportvorstandes Ole Book zu Borussia Dortmund seine sportliche Führungsebene komplettiert. Dies teilten die Saarländer am Montag mit. Zuvor hatte bereits Josef Welzmüller das neu geschaffene Amt des Technischen Direktors bei dem Verein übernommen.

Durch die neue Aufstellung der Führungsebene könnte es zu weiteren Bewegungen beim BVB kommen. Wie SPORT1 bereits kurz nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors berichtet hat, haben die Schwarz-Gelben auch ein Auge auf David Blacha geworfen – ein enger Book-Vertrauter.

Blacha mit BVB-Vergangenheit

Die Dortmund-Bosse haben in den Book-Gesprächen aus Rücksicht und Respekt davon abgesehen, auch Blacha zu thematisieren. Sie wollten dem Zweitligisten zumindest die Chance geben, sich neu aufzustellen. Der bisherige Leiter Lizenzbereich und Scouting der SVE übernahm nach dem Abgang bis auf Weiteres die sportlichen Aufgaben in Elversberg. Damit wird durch die Verpflichtungen von Welzmüller und Weber aber nun wohl Schluss sein.