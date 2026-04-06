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El Mala gibt rührende Einblicke: "Mein Bruder ist mein Anker"

El Mala: Mein Bruder ist „mein Anker“

Said El Mala spricht über seine besondere Beziehung zu seinem Bruder - und außerdem über seine Ausbootung bei Borussis Mönchengladbach.
Im Transferpoker um Shootingstar Said El Mala setzen die Klubbosse des 1. FC Köln nun eine Untergrenze für die Ablöse. Gleichzeitig wird sich zukünftig wohl die Gehaltshierarchie bei Paris Saint-Germain verändern.
SID
Said El Mala spricht über seine besondere Beziehung zu seinem Bruder - und außerdem über seine Ausbootung bei Borussis Mönchengladbach.

Jungstar Said El Mala kann sich ein Leben ohne seinen großen Bruder nicht vorstellen. „Malek ist mein Anker“, sagte der U21-Nationalspieler im aktuellen GeißbockEcho des 1. FC Köln: „Wir reden täglich miteinander, wohnen zusammen, haben die gleichen Freunde. Wir haben eine besonders starke Bindung. Wie zwei aneinander geklebte Teile, die sich nicht trennen lassen.“

Said (19) und Malek (21) haben sämtliche Stationen ihrer Karriere gemeinsam erlebt, einst wurden beide auch bei Borussia Mönchengladbach aussortiert.

El Mala: Deshalb wurde ich bei Gladbach aussortiert

„Ohne meinen Bruder hätte ich damals mit dem Fußballspielen aufgehört“, so Said El Mala. Nachtragend gegenüber der Borussia zeigte er sich aber nicht: „Ich war einerseits oft verletzt und ich war körperlich noch nicht so weit. Ich war kleiner, auch noch etwas moppeliger.“

Das Aus in Gladbach habe ihm im Rückblick auch geholfen. „Es hat mir vermittelt, niemals aufzugeben“, sagte er.

Über den TSV Meerbusch und Viktoria Köln schafft er es dennoch zum FC – immer an der Seite von Bruder Malek, der aktuell in der U23 der Kölner spielt. Irgendwann könnten beide aber auch getrennte Wege gehen: „Es ist uns bewusst, dass dieser Zeitpunkt einmal kommen könnte. Aber solange es so ist, genießen wir es.“

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