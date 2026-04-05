Karl vs. El Mala: Effenberg erklärt Bayern-Bonus im Doppelpass

Stefan Effenberg hat im SPORT1-Doppelpass erklärt, warum sich Bayern Münchens Youngster Lennart Karl aus seiner Sicht schneller entwickeln könnte als Said El Mala beim 1. FC Köln.
El Mala? Darum ist Karl im Vorteil
Für Effenberg spielt dabei vor allem die Trainingsqualität eine entscheidende Rolle. „Sie wachsen auch in den Spielen, aber vielmehr in den Trainingseinheiten. Wenn du mit diesen Superstars wie Harry Kane und Co. trainierst, ist das so wertvoll“, erläuterte der SPORT1-Experte.
Das Trainingsniveau sei „komplett unterschiedlich“, meinte Effenberg – ohne dem FC die Qualität absprechen zu wollen.
Effenberg sieht Bayern-Bonus für Karl
Für den ehemaligen Mittelfeldspieler liegt in der Konsequenz ein erheblicher Vorteil für den 18-jährigen Karl vor. „Wenn du das annimmst, wirst du bei Bayern München viel schneller zu einem großen Spieler wachsen als El Mala beim FC Köln“, betonte Effenberg.
Allzu lange wird dieser allerdings womöglich nicht mehr bei den Geißböcken auf dem Trainingsplatz stehen. Ein Wechsel des Kölner Nachwuchstalents im Sommer gilt als nicht unwahrscheinlich.
Berichten zufolge zieht es den 19-Jährigen in die Premier League. Vor allem der Erstligist Brighton & Hove Albion soll zu den Favoriten zählen – trainiert vom deutschen Coach Fabian Hürzeler.