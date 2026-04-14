Eta leitet erste Einheit als Union-Cheftrainerin

SID 14.04.2026 • 11:38 Uhr Vier Minuten zu früh betritt die Interimstrainerin den Trainingsplatz - der Medienandrang ist groß.

Überpünktlich um 10.56 Uhr hat Marie-Louise Eta ihre historische Trainer-Mission bei Fußball-Bundesligist Union Berlin begonnen. Vier Minuten zu früh betrat die neue Cheftrainerin der Eisernen am Dienstagvormittag vor den Augen von rund 40 Journalisten den Platz in Berlin-Köpenick, auf dem ihre Spieler bereits warteten. Die Stimmung bei ihrer ersten Einheit war gelöst.

Immer wieder lachte Eta gemeinsam mit ihrem Trainerteam, ehe sie die Mannschaft mit den Worten „Okay Jungs, kommt zusammen!“ in einen Kreis beorderte und bei Nieselregen eine Ansprache hielt. Die ersten Übungen, die noch vom Athletiktrainer geleitet wurden, beobachtete Eta zunächst vom Rand. Nach dem Aufwärmen übernahm die neue Chefin, mit lauten und klaren Ansagen trieb sie die Profis an.

Die bisherige U19-Trainerin Eta hatte am Samstagabend Steffen Baumgart beerbt, der nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim entlassen worden war – und ist damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Bislang ist geplant, dass die 34-Jährige das Team für die finalen fünf Spieltage betreut und zur neuen Spielzeit das Frauenteam in der Bundesliga übernimmt. Ihr Debüt als hauptverantwortliche Trainerin der Männer gibt Eta am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.