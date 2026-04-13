Jetzt spricht Steffen Baumgart: So lief die Trennung von Union ab

Jakob Lüers 13.04.2026 • 10:50 Uhr Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Nun äußert sich der 54-Jährige erstmals selbst zu seinem überraschenden Rauswurf bei den Köpenickern.

Samstagnacht ließ Union Berlin die Bombe platzen: Cheftrainer Steffen Baumgart wurde entlassen, Marie-Louise Eta beerbt ihn als erste Trainerin der Bundesligageschichte. Nun hat sich der geschasste Baumgart erstmals selbst zu Wort gemeldet und erklärt, wie die plötzliche Trennung ablief.

Der 54-Jährige fasste die Entscheidung von Klubboss Horst Heldt laut Informationen der Bild ziemlich professionell auf: „Es wurde mir im Büro mitgeteilt. Es ist alles korrekt abgelaufen“, wird Baumgart zitiert. Die Mannschaft wurde demnach per WhatsApp-Nachricht über die Entlassung ihres Coaches informiert.

Baumgart: Spieler erfuhren per Nachricht von Entlassung

Infolge der 1:3-Niederlage bei Tabellenschlusslicht Heidenheim am Samstag wurde Baumgart nach der Rückkehr nach Berlin noch spätabends in die Geschäftsstelle der „Eisernen“ beordert, so heißt es in dem Bericht weiter, während die Spieler sich bereits auf den Heimweg gemacht haben.

Dort wurde Baumgart die Entscheidung dann mitgeteilt, kurz vor Mitternacht ging der Klub an die Öffentlichkeit.