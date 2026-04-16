Eta über Hasskommentare: "Grundsätzliches Thema"

SID 16.04.2026 • 15:11 Uhr Abfällige Äußerungen aus dem Internet lässt Marie-Louise Eta nicht an sich heran.

Marie-Louise Eta misst den Hasskommentaren und sexistischen Äußerungen im Internet zu ihrer Beförderung zur Cheftrainerin beim Bundesligisten Union Berlin wenig Bedeutung bei.

„Grundsätzlich beschäftigt mich das nicht, weil ich finde, dass das eigentlich viel, viel mehr aussagt über diejenigen, die das ins Netz stellen als über diejenige, über die da was losgelassen wird – ob es jetzt meine Person ist oder andere Personen sind“, sagte Eta bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Sie lese keine Kommentare und habe das auch vorher nicht gemacht. „Es war gar keine Zeit dafür, sich groß mit irgendwas zu beschäftigen. Es ist schon an mich herangetragen worden, dass es zu Hasskommentaren kam“, sagte Eta, „ich weiß aber auch, dass sehr viel Positives kam, und ich finde, dass ist schön und das sollte auch überwiegen.“

Bundesliga: Eta bekommt deutliche Rückendeckung vom Verein

Eta war am vergangenen Wochenende als Nachfolgerin von Steffen Baumgart präsentiert worden. Nach der Verkündung der Personalie hatte es sexistische Äußerungen in Sozialen Medien gegeben.

„Es ist ein allgemeines und grundsätzliches Thema, was auf Social Media passiert, was solche Hasskommentare angeht, was Menschen teilweise auch anonym irgendwo äußern“, sagte Eta: „Allgemein habe ich da ein sehr, sehr großes Fragezeichen.“

Rückendeckung hatte Eta zuvor unter anderem vom Verein bekommen. Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball, verurteilte die Vorgänge im Internet.