FC Bayern: Ist das die Lösung bei Neuer?

Als Max Eberl am späten Mittwochabend in die Mixed Zone der Münchner Arena kam, wurde ihm schnell bewusst, dass er wenige Momente zuvor bezüglich Manuel Neuer wohl etwas zu forsch gewesen war.
Ist das die Lösung bei Neuer?
Bei DAZN hatte der Sportvorstand gesagt: „Die Fitness, die geistige Frische, die Lust auf ein weiteres Jahr: Das muss er uns ein Stück weit signalisieren und dann werden wir die Dinge übereinanderlegen und dann würde es auch wahrscheinlich eine Lösung geben“, sagte Eberl.
FC Bayern: Max Eberl mit Klarstellung bei Manuel Neuer
Er schränkte aber ein: „Es sei denn, Forderungen sind utopischer Art und Weise, das kommt natürlich auch noch dazu.“
Nun, umringt von dutzenden Reporterinnen und Reportern, fing der 52-Jährige so manche Aussage wieder ein – beziehungsweise versuchte er es. „Ich bin tatsächlich jetzt etwas euphorisiert, deswegen will ich nicht irgendwas sagen, was mir später aufs Butterbrot geschmiert wird“, sagte Eberl lachend, als er von SPORT1 gefragt wurde, was denn aus seiner Sicht „utopisch“ sei.
Zudem wiederholte der Sportvorstand sein Mantra im Fall Neuer: „Wir haben gar keine Zeitnot und auch sein Fehler ändert nichts, ob wir wollen oder nicht wollen.“
Bayern will mit Neuer verlängern – so könnte es laufen
Nimmt man alle Aussagen der letzten Wochen und Monate zusammen, ergibt sich ein Bild: Die bayerischen Klub-Strategen wollen grundsätzlich mit Neuer verlängern – finanzielle Dummheiten sollen aber nicht eingegangen werden. Fair soll es ablaufen. Doch wie könnte eine solche Lösung aussehen?
„Aus meiner Sicht wäre es fair, das Ganze leistungsbezogener zu gestalten. Weniger Grundgehalt, dafür höhere Prämien – da gibt es viele Möglichkeiten. Nach so vielen Jahren sollten der Verein und der Spieler offen und ehrlich miteinander umgehen können“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.
Fakt ist: Laut Eberl haben die Münchner ihrem Keeper noch kein Angebot unterbreitet. Gut möglich, dass man sich erst aus der Deckung wagt, wenn Neuer sich wirklich und endgültig fürs Weitermachen entschieden hat. Doch ganz ohne Verhandlungen geht es dann eben auch nicht.
Was wäre für den FC Bayern bei Neuer „utopisch“?
„Was passiert, wenn Manuel Neuer sagt, dass er einfach so weitermachen will wie bisher? Also gleiches Grundgehalt, gleiche Prämien, gleiche Absprachen darüber, wie viele Spiele er abgibt. Die Frage ist, ob das für die Bayern dann schon utopisch ist. Das werden sie vorab intern klären müssen“, erklärt Kumberger.
Im Fall Neuer besteht also – mitten in der heißen Phase der Saison – noch auf beiden Seiten des Verhandlungstisches Klärungsbedarf. Viel Zeit bleibt nicht mehr.
Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.
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