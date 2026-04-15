Manuel Neuer: "Ich bin damit noch nicht zu 100 Prozent im Reinen"

SID 15.04.2026 • 13:44 Uhr Manuel Neuer steht vor einer wegweisenden Zukunftsentscheidung. Noch ist diese aber nicht getroffen, auch weil der 40-Jährige noch zaudert.

Manuel Neuer befindet sich in entscheidenden Tagen. Am Abend (21.00 Uhr im LIVETICKER) geht es im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid um den Traum vom Champions-League-Triumph, der Weltmeister von 2014 denkt aber intensiv darüber hinaus: Mit 40 Jahren naht das Ende einer großen Karriere.

„Mir ist schon bewusst, dass es vielleicht meine letzte Saison sein könnte“, sagte der Torhüter im DAZN-Interview vor dem Spiel.

„Aber im Grunde genommen möchte ich mir auch nicht mehr zu viel Zeit lassen. Entscheidend ist, dass ich mit meiner eigenen Situation noch nicht zu einhundert Prozent im Reinen bin, wie es jetzt weitergeht.“ Der Verein würde seinen Vertrag wohl noch einmal um ein Jahr verlängern.

Neuer: Fokus auf den Bayern

„Mein Fokus liegt ganz klar auf dem FC Bayern“, betonte Neuer, mit der ewigen Diskussion über eine (WM-)Rückkehr zur Nationalmannschaft will er sich nicht beschäftigen: „Die Mannschaft vertraut unseren Torhütern beim DFB, und ich habe mein Statement dazu abgegeben – da gibt es nicht mehr viel zu sagen.“