FC Bayern: Fanschlägerei vor Meister-Spiel - etliche Festnahmen!

Philipp Heinemann 19.04.2026 • 17:00 Uhr Vor dem Meister-Matchball des FC Bayern kommt es zu heftigen Fan-Tumulten - die Polizei setzt rund 100 Personen fest.

Vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) ist es zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen Ultras beider Vereine gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Münchner Polizei der Bild.

„Laut aktuellen Informationen kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Ultras von VfB Stuttgart und FC Bayern“, erklärte Thomas Schelshorn, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: „Die Polizei konnte die Situation eindämmen. Derzeit befinden sich etwa 100 Personen in polizeilichem Gewahrsam.“

Weitere Maßnahmen würden nun „mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt“, teilte der Sprecher weiter mit.