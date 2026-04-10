FC Bayern: Großes Lob für Kompany

SID 10.04.2026 • 05:38 Uhr Jan-Christian Dreesen lobt Vincent Kompany zu dessen 40. Geburtstag einmal mehr in höchsten Tönen. Als Trainer und als Mensch.

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat Trainer Vincent Kompany einmal mehr in allerhöchsten Tönen gelobt. „Vincent Kompany ist ein großer Gewinn für den FC Bayern – als Trainer und als Mensch. Er hat den Spaß und die Spielfreude zurückgebracht, er macht jeden Profi besser, und unsere Spieler vertrauen ihm“, sagte der Bayern-Boss zum 40. Geburtstag von Kompany am Freitag in Münchner Merkur/tz.

Der Belgier sehe „immer den Menschen und nicht nur den Spieler. Er stellt nie sich selbst, sondern stets die Mannschaft in den Mittelpunkt. Mit seiner Persönlichkeit, seiner fachlichen Klasse und seiner natürlichen Autorität hat er sich in kurzer Zeit großen Respekt in ganz Europa erarbeitet“, führte Dreesen weiter aus.

Kompany? „Er ist das Auge des Sturms“

Kompany betone bei seiner Arbeit, so Dressen, „dass er ein Team mit der Kraft eines Hurrikans möchte – für mich ist er dabei das Auge des Sturms. Die Ruhe, die er ausstrahlt, hilft der Mannschaft auch in schwierigeren Phasen. Er hat ein Team geformt, das Großes erreichen kann und genießt großes Ansehen im gesamten Klub.“