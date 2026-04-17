Hoeneß watscht Tuchel ab! "Stanisic hat er gefragt, ob er Deutsch kann"

Johannes Behm 17.04.2026 • 14:04 Uhr Uli Hoeneß übt einmal mehr heftige Kritik an Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel und behauptet Unglaubliches. So soll Tuchel nicht gewusst haben, dass Josip Stanisic Deutsch spricht.

Uli Hoeneß hat mit deutlichen Worten gegen den ehemaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel nachgetreten und dabei eine schier unglaubliche Geschichte aus dessen Amtszeit enthüllt. Tuchel soll schlichtweg nicht gewusst haben, dass Bayern-Profi Josip Stanisic der deutschen Sprache mächtig ist.

„Den Stanisic hat er mal gefragt, ob er Deutsch kann, dabei ist er hier geboren. Also: Das sind alles so Dinge, die nicht gehen. Und da ist der große Unterschied“, übte Bayerns Ehrenpräsident im Podcast „Auf eine weiß-blaue Tasse“ mit Markus Söder heftige Kritik am heutigen Trainer der englischen Nationalmannschaft.

Stanisic entschied sich zwar, für die kroatische Nationalmannschaft aufzulaufen, ist allerdings gebürtiger Münchner. Der 26-Jährige verbrachte seine gesamte Jugend bei Münchner Vereinen, ehe es ihn 2017 in die Bayern-Jugend zog.

Hoeneß kritisiert Tuchel für PK-Auftritte

Im Gespräch hatte Bayerns Ministerpräsident Söder Hoeneß nach den Unterschieden zwischen Erfolgscoach Vincent Kompany und dessen Vorgängern befragt.

„Zwei Dinge sind wichtig“, hatte Hoeneß betont: „Dieser Trainer macht jeden Spieler besser. Und ich habe ihn (Kompany) noch nie eine Pressekonferenz leiten sehen, dass er gesagt hat: Ich brauche einen linken Verteidiger, ich brauche einen rechten Verteidiger, wie das unter Tuchel der Fall war.“

Die öffentlichen Auftritte Tuchels hat der langjährige Bayern-Macher noch gut in Erinnerung. „Wenn da nicht gut gespielt wurde, hat der sich nie selbst hinterfragt, sondern da war immer die Mannschaft schuld: ‚Mit dem rechten Verteidiger geht das nicht, Kimmich ist auch nicht so ein guter Spieler'“, blickte der 74-Jährige auf die Zeit unter Tuchel zurück. „Und bei (Ryan) Gravenberch, der jetzt in Liverpool spielt: ‚Den kann ich überhaupt nicht gebrauchen.'“

Tuchel kam im März 2023 als Nachfolger von Julian Nagelsmann an die Säbener Straße. Nur eine Saison später trennten sich jedoch im Sommer 2024 die Wege wieder, nicht zuletzt Hoeneß äußerte sich seitdem immer wieder kritisch.