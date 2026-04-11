FC Bayern: Youngster Ndiaye feiert Profidebüt

Mette Bech 11.04.2026 • 19:44 Uhr Beim FC Bayern öffnet die Rotation im Spiel gegen St. Pauli die Tür für ein neues Talent: Winter-Neuzugang Bara Sapoko Ndiaye feiert sein Profidebüt in der Bundesliga.

Der FC Bayern hat beim 5:0-Auswärtssieg am Samstagabend gegen den FC St. Pauli kräftig rotiert – und damit auch Platz auf der Bank für ein Profidebüt geschaffen. In der 84. Spielminute wurde der Youngstar Bara Sapoko Ndiaye für Bayern-Torschütze Jamal Musiala eingewechselt.

Der im Januar verpflichtete Youngster Bara Sapoko Ndiaye stand an diesem 29. Spieltag erstmals im Bundesliga-Kader des Rekordmeisters und feierte seinen ersten Profi-Einsatz. Ndiaye ist Teil der „Red & Gold Academy“, ein internationalen Förderprojekt des FC Bayern in Kooperation mit dem Los Angeles FC und weiteren Partnerklubs weltweit. Im Winter wurde er von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen.

Grund für die Kadernominierung waren auch personelle Ausfälle: Sowohl Serge Gnabry als auch Lennart Karl fehlten verletzungsbedingt, wodurch sich für den 18-Jährigen aus dem Senegal die Debüt-Chance ergab. Mit diesem Projekt verfolgt der Rekordmeister das Ziel, den Fokus verstärkt auf die Nachwuchsförderung zu legen, außergewöhnliche Talente frühzeitig zu entdecken und sie an das europäische Topniveau heranzuführen.