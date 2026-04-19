FC Bayern: Kompany erklärt Gnabry-Schock

Johannes Behm 19.04.2026 • 17:41 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht erstmals über die schwere Verletzung von Serge Gnabry und enthüllt "unglückliche" Umstände.

Vincent Kompany hat im Vorfeld der Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (im LIVETICKER) über die Verletzung von Serge Gnabry gesprochen und die Umstände geschildert.

„Ganz unglücklich. Ich glaube, beim Penalty-Schießen oder so. Das war sehr, sehr unglücklich und hat uns alle überrascht“, enthüllte der Bayern-Trainer vor Anpfiff bei DAZN.

Der 30-Jährige hatte beim Abschlusstraining am Samstag einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten und könnte damit die Weltmeisterschaft verpassen. „Wir wünschen ihm alles Gute. Serge hat für uns unglaublich viel geleistet diese Saison“, sagte Kompany.

FC Bayern: „Es ist natürlich schade für Serge“

Wie lange Gnabry fehlen werde, wollte der Belgier nicht mutmaßen. „Schauen wir mal, was jetzt passiert mit dieser Verletzung. Es ist natürlich schade für Serge und auch für uns“, sagte Kompany.