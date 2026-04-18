Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Serge Gnabry fällt länger aus!

Philipp Heinemann 18.04.2026 • 20:42 Uhr Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Mit Serge Gnabry fällt ein Leistungsträger im Saisonendspurt aus - droht gar ein WM-Aus?

Der FC Bayern muss im Saisonendspurt vorerst auf Serge Gnabry verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgab, erlitt der deutsche Nationalspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel. Er werde „für längere Zeit“ ausfallen.

Nähere Details nannte der FCB zunächst nicht. Bei einem Adduktorenausriss droht jedoch eine mindestens mehrwöchige Pause – ob Gnabry sogar um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer bangen muss, ist noch offen.

Sicher ist: Mit Gnabry verlieren die Münchner vor den entscheidenden Wochen, in denen unter anderem die Halbfinals im DFB-Pokal und in der Champions League anstehen, einen wichtigen Leistungsträger.

Gnabry-Ausfall trifft FC Bayern zur Unzeit

In der laufenden Saison kommt der in der Vergangenheit häufig verletzungsanfällige Offensivspieler auf 37 Einsätze, in denen er zehn Tore und elf Assists beisteuerte. Von längeren Zwangspausen war er bislang verschont geblieben.

Sein Ausfall kommt zur Unzeit: Mit Lennart Karl fehlt derzeit ein weiterer Bayern-Profi für den Angriff mit einem Muskelfaserriss. Jamal Musiala befindet sich zwar im Aufwind, sucht aber nach wie vor nach seiner Topform.

Gnabry hatte zuletzt bereits mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Auch für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) in der Champions League stand er auf der Kippe – konnte aber letztlich spielen. In der 61. Minute wurde er ausgewechselt.