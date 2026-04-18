Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Serge Gnabry fällt länger aus!

Der FC Bayern muss im Saisonendspurt vorerst auf Serge Gnabry verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgab, erlitt der deutsche Nationalspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel. Er werde „für längere Zeit“ ausfallen.
Bayern verkündet Gnabry-Schock
Nähere Details nannte der FCB zunächst nicht. Bei einem Adduktorenausriss droht jedoch eine mindestens mehrwöchige Pause – ob Gnabry sogar um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer bangen muss, ist noch offen.
Sicher ist: Mit Gnabry verlieren die Münchner vor den entscheidenden Wochen, in denen unter anderem die Halbfinals im DFB-Pokal und in der Champions League anstehen, einen wichtigen Leistungsträger.
Gnabry-Ausfall trifft FC Bayern zur Unzeit
In der laufenden Saison kommt der in der Vergangenheit häufig verletzungsanfällige Offensivspieler auf 37 Einsätze, in denen er zehn Tore und elf Assists beisteuerte. Von längeren Zwangspausen war er bislang verschont geblieben.
Sein Ausfall kommt zur Unzeit: Mit Lennart Karl fehlt derzeit ein weiterer Bayern-Profi für den Angriff mit einem Muskelfaserriss. Jamal Musiala befindet sich zwar im Aufwind, sucht aber nach wie vor nach seiner Topform.
Gnabry hatte zuletzt bereits mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Auch für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) in der Champions League stand er auf der Kippe – konnte aber letztlich spielen. In der 61. Minute wurde er ausgewechselt.
Die Bayern treffen am Sonntag in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart, mit einem Remis könnte der Meistertitel endgültig eingefahren werden. Danach wartet am 22. April das Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen, am 28. April kommt es zum Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Das Rückspiel ist für den 6. Mai angesetzt.